Путіну стало гірше, він пройде курс терапії, а 'під камери' вийде двійник – ЗМІ

Ввечері 1 березня диктатору РФ стало гірше, до нього викликали медиків. Замість Путіна на всі заходи доведеться ходити двійнику.

Путіну стало гірше, він пройде курс терапії/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін ввечері 1 березня почав гірше себе почувати, до нього викликали медиків.

Глава Кремля відмовився від їжі через сильну нудоту та головний біль. Чергові медики пробули з Путіним близько пів години, після чого пішли, залишивши його відпочивати. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Зазначається, що з 5 березня диктатор РФ проходитиме обов'язковий курс терапії.

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"У зв'язку з цим незрозуміла бравада прессекретаря президента Дмитра Пєскова про щільний графік Путіна на весь березень. Пєсков, звичайно, не повністю, але все ж таки обізнаний і про поточні проблеми зі здоров'ям у президента, і про майбутній курс терапії, при проходженні якої Путін перебуває далеко не в кращому стані", – йдеться у повідомленні.

Через проходження Путіним курсу терапії на усіх заходах його замінятиме двійник, адже можливості диктатора РФ на час лікування будуть обмежені.

"Зустрічі в режимі відеозв'язку та вихід на публіку та під камери для участі у заходах дублера президента, ось що на нас чекає. А можливості Путіна найближчим часом будуть дуже обмежені", – зазначається у повідомленні.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

У той же час професор Марк Галеотті, директор консалтингової фірми Mayak Intelligence, що спеціалізується на Росії, зазначає, що поки немає підтверджень того, що російський диктатор Володимир Путін серйозно хворий.

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