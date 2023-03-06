'Путін офіційно збожеволів': російський диктатор спить у кріогенній кисневій камері - Daily Star

Російський диктатор Володимир Путін з усіх сил прагне продовжити собі життя, а тому спить у кріогенній кисневій камері. Про це пише Daily Star із посиланням на джерела у розвідці.
"Тепер Путін офіційно зовсім збожеволів. У нього в особняку є ультрасучасна кріокамера, яка може бути також кисневою камерою… Він заходить до неї в цих сміховинних окулярах, білих рукавичках, трусах та шкарпетках і думає, що це вилікує його від хвороб. Це не так. Вони надто запущені", - розповів журналістам один російський інсайдер.
Зазначається, що машина Путіна знаходиться у спа-центрі його маєтку на Валдаї, де його 39-річна коханка Аліна Кабаєва має власне окреме житло площею 1200 квадратних метрів.
Модель, якою користується Путін, може працювати як кріокамера та киснева камера, завдяки якій тканини його організму насичуються киснем у 15 разів більше, ніж зазвичай.
Інсайдери також розповіли, що у російського диктатора живуть швейцарські лікарі, які стежать за його станом. Медики намагаються придушити симптоми деменції, що розвивається, – судоми і нерозбірливу мову.
Окрім того, на додачу до кріокамери, у резиденції Путіна є ще й ігровий майданчик, який є аналогом Неверленда Майкла Джексона.
Що відомо про хвороби Путіна
Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.
Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.
Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.
Більше новин про хвороби Путіна:
- Путін насправді серйозно хворий – екскерівник розвідки Британії
- Путін хворий психічно: лікар назвав явні ознаки марення та параної у російського диктатора
- "Охоронці бачать, що Путін в'яне": експерт розповів, як "приберуть" хворого диктатора