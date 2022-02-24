Путін - "жорстокий хуліган" і становить загрозу для всього західного світу - Daily Mail

Путін налаштований на війну, вважає Домінік Сендбрук / Reuters

Президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих Донецької та Луганської "народних республік" і показав, що ніколи не був зацікавлений у дипломатичному вирішенні ситуації та "налаштований на війну".

Путін вирішив "загасити вугілля демократії в Києві" й повернути Україну на "Імперську орбіту Москви", пише в статті для Daily Mail британський історик, оглядач і телеведучий Домінік Сендбрук.

На його думку, господар Кремля становить небезпеку для західного світу.

"Якщо ми не протистоїмо йому зараз, нам доведеться заплатити ще вищу ціну. Прийшов час стати на захист свободи", – закликав Сендбрук.

Оглядач назвав Путіна "жорстоким, свавільним, нетерпимим хуліганом", який "кипить люттю і обуренням, зациклений на уявних кривдах історії, одержимий ідеєю перекроїти карту Європи та відновити панування Росії над її меншими сусідами".

Реклама

Сендбрук вважає, що Захід нині стоїть перед жорстким вибором.

"Якщо ми не дамо Путіну відсіч зараз, якщо не подамо потужний сигнал про те, що насильство є неприпустимим, тоді ми дамо зелене світло диктаторам всюди", – вважає історик.

При цьому, за його словами, ще одна поступка переконає Кремль у тому, що йому все "сходить з рук".

Сендбрук закликав не давати Росії жодного помилування. Зокрема, розірвати всі зв'язки з російськими установами, припинити торгівлю з російськими фірмами, якщо потрібно – "вигнати зіпсованих дітей російських олігархів з наших чудових шкіл-інтернатів".

"Ми повинні підтримувати наших українських друзів. Їм не потрібні більше красиві слова. Їм потрібні гроші, ліки і, передусім, засоби захисту. Їм потрібна справжня зброя: літаки, танки і зенітні ракети, щоби захистити свою улюблену країну і дати бій ворогові", – резюмував автор матеріалу.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Пізніше Путін вніс до Ради Федерації пропозицію про використання Збройних сил РФ на Донбасі. За підсумком верхня палата дозволила Путіну проведення військових операцій за кордоном.

Інші новини: