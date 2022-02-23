Агресія РФ: експерт назвав 5 сценаріїв, за якими може далі діяти Росія

Експерт назвав 5 сценаріїв можливого продовження агресії РФ/ Reuters

Росія може вже найближчим часом посилити агресивні дії проти України, вважає експерт "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса.

За його словами, події можуть розгортатися за одним із п’яти можливих сценаріїв. Про це пише РБК-Україна.

Сценарій №1

Масштабне вторгнення в Україну, яке Росія може здійснити з різних напрямків. При цьому основним плацдармом може бути все-таки Донбас.

Сценарій №2

Якщо російські війська вийдуть на нинішні кордони ОРДЛО і залишаться там, фактично заморозивши конфлікт на довгі роки. Тобто цей розвиток подій умовно можна назвати "Придністров'я 2.0", каже експерт і зазначає, що такий сценарій досить малоймовірний.

Сценарій №3

Може продовжитися те, що було на Донбасі в останні роки. Тобто військовий конфлікт продовжуватиметься неінтенсивно, і при цьому він буде супроводжуватися постійним політичним тиском.

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Проте, за словами експерта, ситуація на Донбасі швидше за все стане важчою через офіційне визнання Росією "ЛДНР" і введення в ОРДЛО російських військових під приводом "підтримання миру" на цих територіях.

Сценарій №4

Четвертий варіант розвитку подій передбачає, що Росія може продовжувати поетапну військову ескалацію. Спочатку вона спробує вийти на адмінмежу Донецької і Луганської областей, потім – пробити "коридор" до Криму, можливо навіть спробує прорватися в Харківську область тощо. Таким чином Росія намагатиметься нав'язати Україні невигідну політичну угоду.

Сценарій №5

Також експерт припускає, що Росія може спробувати реалізувати умовний сценарій "Грузія 2.0". Війська РФ разом з бойовиками можуть провести кілька "операцій з примусу до миру", намагаючись нав'язати Україні невигідні умови перемир'я. Такий сценарій Куса вважає найвірогіднішим.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав напрямки імовірного вторгнення РФ. Він зазначив, що Росія може застосувати авіацію та наступальні ракетні системи з території Білорусі, а з Чорного моря – десантні кораблі, ракетні крейсери та підводні човни.

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в України є два плани на випадок подальшої агресії Росії:

план А – використовувати всі інструменти дипломатії, щоби стримати Росію,

план Б – боротися за кожен сантиметр нашої землі.

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