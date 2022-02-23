УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Агресія РФ: експерт назвав 5 сценаріїв, за якими може далі діяти Росія

23 лютого 2022, 11:25

РФ може здійснити масштабне військове вторгнення, продовжувати поетапну військову ескалацію або схиляти Україну до невигідних політичних угод.

российские военные, российский солдат в Ростовской области
Експерт назвав 5 сценаріїв можливого продовження агресії РФ/ Reuters

Росія може вже найближчим часом посилити агресивні дії проти України, вважає експерт "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса.

За його словами, події можуть розгортатися за одним із п’яти можливих сценаріїв. Про це пише РБК-Україна.

Сценарій №1

Масштабне вторгнення в Україну, яке Росія може здійснити з різних напрямків. При цьому основним плацдармом може бути все-таки Донбас.

Сценарій №2

Якщо російські війська вийдуть на нинішні кордони ОРДЛО і залишаться там, фактично заморозивши конфлікт на довгі роки. Тобто цей розвиток подій умовно можна назвати "Придністров'я 2.0", каже експерт і зазначає, що такий сценарій досить малоймовірний.

Сценарій №3

Може продовжитися те, що було на Донбасі в останні роки. Тобто військовий конфлікт продовжуватиметься неінтенсивно, і при цьому він буде супроводжуватися постійним політичним тиском.

Реклама

Проте, за словами експерта, ситуація на Донбасі швидше за все стане важчою через офіційне визнання Росією "ЛДНР" і введення в ОРДЛО російських військових під приводом "підтримання миру" на цих територіях.

Сценарій №4

Четвертий варіант розвитку подій передбачає, що Росія може продовжувати поетапну військову ескалацію. Спочатку вона спробує вийти на адмінмежу Донецької і Луганської областей, потім – пробити "коридор" до Криму, можливо навіть спробує прорватися в Харківську область тощо. Таким чином Росія намагатиметься нав'язати Україні невигідну політичну угоду.

Сценарій №5

Також експерт припускає, що Росія може спробувати реалізувати умовний сценарій "Грузія 2.0". Війська РФ разом з бойовиками можуть провести кілька "операцій з примусу до миру", намагаючись нав'язати Україні невигідні умови перемир'я. Такий сценарій Куса вважає найвірогіднішим.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав напрямки імовірного вторгнення РФ. Він зазначив, що Росія може застосувати авіацію та наступальні ракетні системи з території Білорусі, а з Чорного моря – десантні кораблі, ракетні крейсери та підводні човни.

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в України є два плани на випадок подальшої агресії Росії:

  • план А – використовувати всі інструменти дипломатії, щоби стримати Росію,
  • план Б – боротися за кожен сантиметр нашої землі.

Вас також може зацікавити:

viber
новини Росії вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення військова агресія РФ новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Агресія РФ: експерт назвав 5 сценаріїв, за якими може далі діяти Росія». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомЩасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопом Нереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопуНереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопу Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміниГороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміни Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував ЗеленськомуМакрон після розмови з Путіним терміново зателефонував Зеленському США підтвердили плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгненняСША підтвердили плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгнення

Останні новини

13:18

Надія Мейхер похвалилася пишними грудьми, від яких декольте тріщить по швах

13:13

В Україні оголосять надзвичайний стан

13:04

Михайло Ходорковський. Через Путіна Росію чекає майбутнє Північної КореїВідеоблоги

13:00

Гороскоп на завтра, 24 лютого 2022: Козерогам - образи, Ракам - грошіВідео

12:53

Надзвичайний і воєнний стан: в яких ситуаціях вводяться і які обмеження діятимуть

Реклама
12:52

"Покарайте Путіна жорсткіше і зараз": у Британії Преса жорстко прореагувала на визнання президентом РФ "ЛДНР"Фото

12:45

Данілов розповів, що буде з Києвом у разі атаки російських військВідео

12:40

Російський блогер Дудь публічно підтримав Україну

12:36

На Харківщині посилюють безпеку через загрозу вторгнення РФВідео

12:04

Перший раунд Путін програв і перейшов до плану БПогляд

12:03

На кордонах України з РФ, Білоруссю та ОРДЛО запроваджено нові обмеження: що заборонено

11:50

Визнання "ЛДНР" та війська РФ на Донбасі: Україна закликала світ зупинити МосквуВідео

11:39

Рада рекомендує РНБО запровадити санкції проти Держдуми РФ за визнання "ЛДНР"

11:34

Рада проголосувала в першому читанні за закон про легалізацію зброї в УкраїніВідео

11:30

Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку УкраїниФото

11:25

Агресія РФ: експерт назвав 5 сценаріїв, за якими може далі діяти РосіяВідео

11:07

Соловйов, Симоньян, Шойгу, Захарова: ЗМІ дізналися, по кому в РФ Євросоюз вдарив санкціями

10:55

Захід впровадив дуже "лайтові" санкції проти ПутінаПогляд

10:52

Успіхи України в офіційній війні з Росією: підсумки першого дняПогляд

10:48

В МЗС закликали українців утриматися від поїздок до РФ і негайно виїхати з Росії

Реклама
10:31

"Мінські домовленості могли померти не повністю": у Раді пояснили, що буде з переговорами в ТКГВідео

10:17

Путін знайшов "крайнього" - мертвого ЛенінаПогляд

10:17

Через україно-російський конфлікт різко зростуть ціни на продукти - Reuters

10:03

У Раді запропонували запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях

10:00

Юрій Корявченков: Кривий Ріг відзначає 78 років від Дня визволення міста, і ми знову готові до захисту

09:51

Канада передала Україні летальну зброюФото

09:43

США перекине на східний фланг НАТО винищувачі F-35, гелікоптери Apache і 800 військових - The Hill

09:09

Канада, Японія та Австралія затягують "санкційний зашморг" на шиї РосіїВідео

08:20

Прикмети на 24 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:09

Морози, мокрий сніг і дощ: якою буде погода в Україні у найближчі дні

08:04

Під загрозою - Київ та інші головні міста: Байден назвав напрямки імовірного вторгнення РФ

07:54

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2022: Левам - втрати, Рибам - режим економіїВідео

07:18

Маріуполь і Харків евакуювати не будуть: Кулеба озвучив два плани на випадок продовження агресії РФ

07:00

3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутисяВідео

06:56

Сумніви у Будапештському меморандумі, або Як Україна шукає собі інструмент безпекиПогляд

06:38

Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі назвали умову для проведення переговорів

05:30

Гороскоп на березень 2022 року для Риб: астролог назвала дні супервезіння та удачіВідео

05:10

Білі плями на взутті - не проблема: 5 способів, щоб позбутися сольових розводів

03:38

Мокра і сексуальна: Кім Кардашьян показала розкішні сідниці та груди в басейні

02:56

Гороскоп на березень 2022: Водоліїв накриє щедрий грошовий дощВідео

Реклама
02:45

Переможниця шоу Холостяк-11 топлес дала фанатам "голий" урок

02:19

5 непотрібних справ по дому, від яких господаркам потрібно скоріше забутиВідео

02:03

Вчені розповіли, чи корисні для організму харчові добавки

00:51

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:49

"Не хочемо в Росію": у Маріуполі люди вийшли на акцію на підтримку України

00:16

Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

00:12

Названо небезпечні продукти, які викликають безсонняВідео

22 лютого, вівторок
23:58

Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

23:27

У США заявили, що Північний потік-2 не запустять, 11 млрд дол витрачені даремно - ЗМІ

23:06

Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти