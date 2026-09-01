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Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Руслана Заклінська
1 вересня 2026, 21:34
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Російський представник заявив про практичне припинення контактів із Заходом.
Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну
Володимир Путін, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Що сказав Небензя:

  • РФ готова продовжувати війну
  • Москва вимагає визнати окуповані території
  • Небензя пригрозив військовим шляхом досягати цілей

Росія готова продовжувати війну проти України, якщо Київ не визнає окуповані території та не погодиться на вимоги Москви. Про це заявив представник РФ при ООН Василь Небензя, якого цитують росЗМІ.

За його словами, Москва нібито не бачить можливості для мирного врегулювання без визнання того, що вона називає "реаліями на місцях". Він заявив, що в разі відмови Києва Росія продовжить домагатися своїх цілей військовим шляхом.

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"Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде. Поки в Києві продовжують чіплятися за ілюзії, відкидати вибір мільйонів людей і відмовляються усувати першопричини кризи, Росія послідовно домагатиметься поставлених цілей СВО військовим шляхом", - заявив Небензя.

Водночас він заявив, що контакти РФ із західними країнами щодо України практично припинилися.

Москва раніше неодноразово заявляла, що умовою можливого миру має бути врахування її вимог та окупації українських територій. Україна натомість не погоджується на такі умови та наполягає на відновленні територіальної цілісності держави.

Коли можуть відновитися переговори

Переговори між Україною та Росією можуть відновитися вже у вересні. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив виданню Новини.LIVE, що Київ розраховує "оживити" переговорний трек, який наразі перебуває на паузі.

За його словами, найближчим часом можуть відбутися нові події, пов’язані з дипломатичним процесом. Буданов не виключив проведення зустрічі української та російської делегацій.

"Ми його (переговорний трек - Главред), дасть Бог, оживимо трошки. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", - зазначив Буданов.

Водночас, за словами керівника ОП, у новому раунді переговорів має бути присутня американська сторона. Таким чином, потенційний формат передбачає участь представників України, Росії та США.

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Як раніше повідомляв Главред, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про відсутність конкретних планів щодо нового раунду переговорів між Україною та Росією. За його словами, Кремль не має інформації щодо конкретних планів та термінів проведення наступного раунду переговорів.

The Economist повідомляє, що Володимир Путін нібито схилився до сценарію ескалації війни після кількох тижнів вагань. Видання також зазначило, що Міноборони РФ повідомило про підготовку масованого удару по енергетичній інфраструктурі та можливе відправлення ще 300 000-400 000 росіян на фронт.

Також Пєсков сказав, що тема України під час двосторонніх переговорів Путіна з Сі Цзіньпіном була піднята лише побіжно. Він наголосив, що сторони зосередилися на економіці й торговельно-економічній взаємодії.

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Про персону: Василь Небензя

Василь Олексійович Небензя (нар. 26 лютого 1962, Волгоград, РРФСР, СРСР) - радянський і російський дипломат. Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (2013-2017). Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН з 27 липня 2017 року. Надзвичайний і повноважний посол (2014), пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму, участь у пропагандистських заходах, спроби легалізації окупації півострова та постійні заперечення російської агресії проти України.

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