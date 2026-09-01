Сі Цзіньпін зробив несподівану заяву про війну в Україні: який новий крок готує Китай

Китай посилить координацію щодо України, заявив Сі Цзіньпін. Пекін хоче залучити більше держав до пошуку політичного рішення війни.

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Сі Цзіньпін про Україну - Китай посилить координацію з країнами для завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Сі Цзіньпін пообіцяв посилити координацію щодо України

Китай заявив про пошук шляхів політичного врегулювання

Китай готовий посилити координацію з іншими державами та шукати шляхи політичного врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін під час виступу на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку, повідомляє China Daily.

За словами китайського лідера, міжнародна ситуація стає дедалі менш передбачуваною. Водночас Пекін вважає, що прагнення держав до миру, розвитку та співпраці залишається незмінним.

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"Щодо таких міжнародних та регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", - сказав Сі Цзіньпін.

ШОС / Інфографіка: Главред

Окремо китайський лідер закликав розширити коло держав, які готові брати участь у спільних міжнародних ініціативах. Йдеться, зокрема, про країни, які Пекін називає однодумцями.

Сі Цзіньпін також заявив про намір продовжувати співпрацю в межах ШОС і реалізовувати її стратегію розвитку на наступне десятиліття. За його словами, це має сприяти зміцненню міжнародної системи управління та розвитку співпраці між державами.

Заява пролунала після зустрічі Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що під час переговорів лідери майже не торкалися війни РФ проти України, зосередившись на двосторонніх відносинах.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Яку політику веде Китай щодо Росії - коментар економіста

Китай проводить щодо Росії політику, яка дозволяє Пекіну поступово посилювати власні економічні позиції за рахунок Москви. Головним інструментом цього підходу є торгівля російськими ресурсами та постачанням товарів, необхідних РФ під час війни. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду.

"Китай застосовує щодо неї "політику удава", тобто намагається повільно стискати Росію, залишаючи їй все менше повітря. "Політика удава" передбачає повільне її удушення", - сказав Новак.

Окремо економіст звернув увагу на сировинний компонент відносин двох країн. За його словами, Пекін може купувати російські нафту, газ і ліс за цінами, які є вигідними саме китайській стороні.

Ще один напрям - військові поставки. Новак зазначає, що Росія отримує через інші держави, зокрема КНДР, залишки радянських боєприпасів, які в іншому випадку довелося б утилізувати. Водночас Китай, за його оцінкою, продає РФ необхідні для війни товари дорожче.

Економіст вважає, що для Пекіна така модель є передусім способом отримувати фінансову вигоду від ослаблення російської сторони.

"Головне, що нишком Китай забирає у Росії її ресурси. Тому Китай просто заробляє. І буде заробляти, поки не побачить труп РФ", - сказав Новак.

Політика Китаю щодо Росії та України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ КНР Ван І заявив про зацікавленість Китаю та США у сприянні завершенню війни в Україні. Ван І підкреслив готовність продовжити сприяння переговорів між Пекіном і Вашингтоном. Він відзначив, що складні проблеми не мають простих рішень і що мирні переговори не можуть бути досягнуті за одну ніч.

Оглядач Едвард Лукас у своїй колонці описав нові економічні важелі Китаю щодо Росії. Лукас констатував, що Пекін виставив Москві невигідні умови щодо постачання газу та відмови від поставок суднового обладнання. За його словами, запланований газопровід "Сила Сибіру-2" обсягом 50 млрд кубометрів фактично скасований через цінові вимоги Китаю і Пекін готовий платити лише $50 за тисячу кубометрів.

Політолог Тарас Загородній пояснив позицію Пекіна щодо керівництва Росії і впливу на Кремль. Загородній зазначив, що Китай не планує усувати Путіна і контролює процеси в РФ незалежно від персоналій у Кремлі. Він додав, що технологічна залежність Росії від Китаю є великою і що навіть зміна керівництва не поверне європейські ринки швидко.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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