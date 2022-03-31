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Путін заявив, що ще не час припиняти війну в Україні – прем’єр Італії

31 березня 2022, 15:13

Для припинення вогню і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським "ще не дозріли умови", заявив Путін.

Путін у розмові з прем'єром Італії заявив, що ще не час припиняти вогонь в Україні/ Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з прем'єрміністром Італії Маріо Драгі заявив, що поки ще не створені умови для припинення вогню в Україні.

Розмова між Путіним і Драгі відбулася у середу, 30 березня. Про її зміст італійський прем’єр розповів у четвер, 31 березня, відповідаючи на запитання журналістів, пише Reuters.

"Чи Путін змінив своє ставлення від початку війни? Відповідь складна. Я думаю, що я помітив зміни, але я обережно інтерпретую ці знаки, тому що ситуація розвивається. Я вважаю, що помітив зміни в тоні, але я не можу казати про це з упевненістю на основі 40-хвилинної розмови" – цитують у ЗМІ слова Драгі.

Як пише видання "Sky Italia", Драгі зазначив, що на запитання, коли чекати хоча б тимчасового припинення вогню в Україні, Путін відповів, що для цього ще "не дозріли умови".

Крім цього, очільник Кремля заявив, що час для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським ще не настав.

"Відповідь Путіна полягала в тому, що час ще не настав, учасникам переговорів потрібно продовжити переговори. Путін зазначив, що, на його думку, в переговорах є невеликі кроки вперед, і фактично позиції двох сторін з різних питань дещо зблизилися. Я дуже обережно ставлюся до цього, тому що все ще є багато скептицизму, і нам потрібно говорити про факти", – зазначив Драгі.

Переговори України і РФ у Стамбулі

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій, на якій обговорили війну в Україні.

За підсумками зустрічі радник керівника ОПУ і член української делегації Михайло Подоляк заявив, що були зафіксовані найважливіші договірні позиції, які взяла до розгляду РФ. Країнами-гарантами безпеки для України, які можуть підписати багатосторонній договір, можуть стати країни Радбезу ООН, Китай, США, Франція, Німеччина, Ізраїль, Канада, Туреччина.

читайте такожЧому Росію навіть без Путіна потрібно тримати в ізоляціїЧлен української делегації Андрій Чалий зазначив, що Україна готова до нейтралітету, проте лише якщо мирний договір буде узгоджений.

При цьому за результатами переговорів зазначалося, що Питання з ОРДЛО і Криму не врегульовані, бо поки що гаранти не працюватимуть на ці території.

Що буде з питанням окупованого Криму

Щодо Криму, Україна запропонувала прописати його окремим пунктом у договорі, який передбачатиме, що наша держава та РФ проводитимуть переговори щодо окупованого півострова упродовж до 15 років, і в цей час не має бути ніяких військових дій.

Проте вже 30 березня у президента РФ Володимира Путіна заявили, що відкидають можливість вести перемовини з Україною щодо статусу окупованого Криму. За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, обговорювати це питання їм нібито "забороняє російська конституція".

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що українська делегація на переговорах з РФ очікує, що вдасться вийти на конкретику за мирним договором за лічені дні. Він наголосив, що Україна повинна отримати фундаментальні ключові гарантії безпеки.

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