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У Росії розповіли, коли нададуть відповідь США щодо "гарантій безпеки"

26 січня 2022, 23:55

На думку члена Ради Федерації Володимира Джабарова, Росію хочуть витіснити з європейського газового ринку.

США Росія
Росія через кілька днів дасть відповідь США / Reuters

Росія протягом декількох днів підготує відповідь на реакцію США щодо "гарантій безпеки", заявив член Ради Федерації Володимир Джабаров, пише видання РИА Новости.

У консультаціях можуть взяти участь союзники Москви, в тому числі Китай.

При цьому він заявив, що Росія не прийме відповідь США на запропоновані нею "гарантії безпеки", така відповідь "задовольнити не може".

"Їх відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все в купу - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - заявив Джабаров.

На його думку, Росію хочуть витіснити з європейського газового ринку.

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Гарантії безпеки

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакизаявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

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