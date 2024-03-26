Путін обрав нову ціль: під загрозою місто-мільйонник – інсайд із Кремля

Подальше просування окупантів углиб України "скрутне", кажуть джерела.

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Володимир Путін вимагає від окупантів захопити Харків / міноборони РФ, скрін

Диктатор Володимир Путін ставить завдання російським окупантам захопити прикордонний Харків.

Як пише Meduza з посиланням на співрозмовників, близьких до Кремля, російський диктатор збирається продовжувати війну. Однак їхні оцінки щодо того, які він зараз ставить із цього приводу цілі, розходяться.

Один зі співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після контрнаступу ЗСУ Путін "відчув слабкість України і готовий іти до переможного - хоч до Києва - і за ціну не постоїть": "Треба буде мобілізацію - оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки - пересуне".

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Своєю чергою, інший співрозмовник, близький до АП Путіна, навпаки, вважає, що вище керівництво Росії ставить перед собою "більш реалістичні цілі", а саме - взяття Харкова і поступове закінчення "СВО" після цього.

Путін уже відкрито говорив, що для припинення регулярних обстрілів Бєлгородської області потрібно створити "санітарну зону" навколо неї; цей регіон РФ межує саме з Харківською областю України.

Джерела серед високопоставлених силовиків переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, а ось подальше просування вглиб України "скрутне": "Символічно це теж перемога. Місто-мільйонник, де багато російськомовного населення".

При цьому всі джерела зазначають: інформації про те, що рішення про масштабний наступ на Харків уже ухвалено, у них немає.

Однак вони сходяться на думці, що це "цілком імовірний сценарій", який у теорії може вимагати нової хвилі мобілізації.

Крім того, джерела ЗМІ сходяться на думці, що репресії проти неугодних у РФ продовжать посилюватися, а головним особистим інтересом Путіна залишиться війна з Україною.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Раніше повідомлялося, що наразі скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки що немає, проте певне хвилювання присутнє. Не важливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди і будують укріплення. "Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже рано", - сказав він.

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