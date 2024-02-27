'Кожна третя рота - штурмова': у ЗСУ спрогнозували наступ росіян на Харків

Ілля Євлаш зазначив, що зараз інтенсивність боїв шалена і вона сягає свого піка.

https://glavred.net/ukraine/kozhna-tretya-rota-shturmova-u-zsu-sprognozuvali-nastup-rosiyan-na-harkiv-10545539.html Посилання скопійоване

ЗСУ тримають оборону на Харківщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш зазначив, що на ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди та будують укріплення.

"Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою", - пояснив Євлаш у ефірі телеканалу "Еспресо".

Він також нагадав, що на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

відео дня

"Ще з кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування, як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд. Наше завдання, в умовах снарядного дефіциту, закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача - це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка", - наголосив Євлаш.

Наступ РФ на фронті: що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. Речник ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що на цьому напрямку в окупантів є різного типу озброєння: 500 танків, понад 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем.

В ЗСУ підтвердили відступ з Ласточкиного. Дмитро Лиховій заявив, що підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине. Ці заходи були прийняті для того, щоб запобігти подальшому просуванню російських окупантів.

Майор ЗСУ Олексій Гетьман розкрив плани ворога та зазначив, що росіяни почали наступ на Запоріжжі. Аналітик наголошує, що ціль окупантів на Запорізькому напрямку полягає в тому, щоб максимально відкинути Сили оборони України від Токмака.

Олексій Гетьман назвав несподівані терміни великого наступу Росії. Майор запасу вважає, що на сьогодні Росія не проводить мобілізацію з політичних причин, тому що проводиться так звана президентська кампанія.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.