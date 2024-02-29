Росія готує наступ ще на одному напрямку: експерт оцінив загрозу

Військовий експерт назвав головне завдання для України в 2024 році.

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Експерт оцінив загрозу наступу РФ на Запоріжжі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Росія готує новий наступ у Запорізькій області і зосередила там ще більше військових, ніж на Авдіївському напрямку. Загрозу наступу на цьому напрямку оцінив під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

"Російський наступ - буде. Він готується завжди. Росіяни готові навіть провести стратегічну наступальну операцію. Але саме те, що Сили оборони України сточують мобілізаційний ресурс ворога, роблять це фахово і підготовлено, унеможливлює стратегічні кроки росіян", - вказує він.

Бадрак вказує на те, що єдиним варіантом для України є вистояти у 2024 році на всіх фронтах: на передовій, у міжнародних відносинах і у військово-промисловому комплексі.

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"У 2024-му нам потрібно вистояти і підготуватися до 2025-го. У 2025-му ми будемо сильнішими. Наша економіка буде сильнішою, тому що ми з Європою, і Європа стане сильнішою, а російська економіка - слабшою. Це наш оплот на цей час. І він не міфічний - європейські лідери усвідомили реальну небезпеку від путінської Росії", - резюмував військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Загроза наступу на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останніми днями російські війська посилили свої атаки на Запорізькому напрямку, намагаючись вирівняти лінію фронту. Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

В Інституті вивчення війни відзначили, що російські окупанти зібрали значне угрупування військ на Запорізькому напрямку, готуючись до відновлення наступу.

Після захоплення Авдіївки, росіяни звернули увагу на Запоріжжя, зокрема на район Роботиного, де, за повідомленнями західних ЗМІ, вони зібрали ударний кулак для майбутнього наступу. Військовий експерт Роман Світан розповів про бої на Запорізькому напрямку.

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