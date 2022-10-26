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Путін у розпачі тягне час до зими, щоб переламати ситуацію на війні - CNN

26 жовтня 2022, 11:20

Президент Росії Володимир Путін тягне час, сподіваючись, що холодна зима відверне країни Європи від військової підтримки України.

Путін, сніг
Путін у розпачі тягне час до зими - CNN / Kremlin.ru і https://ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб досягти дві мети в найближчій перспективі. Перша - відвернути росіян від сліпуче очевидного факту: Росія програє Україні на полі бою. Друга - відчайдушно тягне час, сподіваючись, що політичні пертурбації настання зими в Європі виснажать волю і енергію західних держав в їх допомозі Києву. Про це повідомляють аналітики американського телеканалу CNN.

Обидві сторони - Росія і Україна з її західними союзниками — роблять все можливе, щоб "закрутити гайки" напередодні зими. В ході якої може вирішитися питання ‒ хто виграє в наймасштабнішому зіткненні сил в Європі з часів Другої світової війни.

Аналітики відзначають, що здатність Заходу як і раніше постачати ЗСУ зброєю продовжує залежати від безлічі змінних - від наявності критично важливих і доступних енергоносіїв на зиму до волевиявлення в багатьох країнах Європи.

Автори статті кажуть, що головну ставку Путін робить навіть не армійські атаки, а на те, щоб посварити європейські сили і позбавити їх можливості домовитися.

Німеччина і Франція регулярно розходяться в думках з багатьох з цих питань. А в Італії прийшов новий уряд. Новий прем'єр Джорджія Мелоні все намагається і намагається відмахнутися від постфашистської аури своєї партії "Брати Італії". Тим часом один з її крайніх правих партнерів по коаліції вже висловив Путіну свою глибоку вдячність.

Але, вважають аналітики, тиск з боку Заходу може, врешті - решт, дати реальні результати. Річ у тім, що оголошений Путіним "воєнний стан" на окремих українських територіях, які зараз Росія контролює тільки частково, удари по цивільних об'єктах в Україні і Новий жорстокий командувач російськими військами, генерал Сергій Суровікін (на прізвисько ‒ "генерал Армагеддон" — все це, кажуть спецалісти, свідчить про висхідне розчарування диктатора, що межує з страхом ‒ мовляв, росіяни, нарешті, помітять те, що вже давно було сліпуче очевидним ‒ Путін програє.

Путін зображує "воєнний стан" на окупованих територіях України

Глава Кремля Володимир Путін 19 жовтня оголосив, мовляв, "воєнний стан" на захоплених Росією окремих районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "Режим" запрацює з 00:00 20 жовтня. Причиною "указу" Путін назвав, мовляв, застосування військової сили "проти територіальної цілісності РФ".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "указ" Путіна про "воєнний стан" на захоплених територіях України нічого не змінює. ЗСУ продовжують звільняти свої території. За його словами, Путін, по суті, "легалізував" грабежі майна українців перед черговим "перегрупуванням".

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що рішення Путіна про "воєнний стан" на окупованих Росією територіях вказує на підготовку до масової депортації українців. Як сказав Данілов, країна-окупант зібралася перевезти українців в депресивні райони Росії з метою зміни етнічного складу захопленої території. Рішення має бути засуджене на рівні ООН.

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України Сергій Суровікін
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