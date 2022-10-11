"Путін готовий влаштувати різанину": у війні РФ проти України може початися нова жахлива фаза - CNN

У війні проти України може початися жахливий переворот / Колаж фото 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, скріншот

У російського диктатора Володимира Путіна почався припадок люті через вибух Кримського мосту та інших жорстких невдач російської армії на фронті. Він вирішив "помститися" масованим ракетним ударом по Україні 10 жовтня. Такий прояв жорсткості Путіна може свідчити про те, що скоро буде новий жахливий поворот у війні, яку він розв'язав проти України. Про це повідомляє CNN.

Путін влаштував масовий терор і бив по об'єктах, які не мали великого військового значення. Він обстрілював мирні міста та об'єкти критичної інфраструктури, від яких більше залежать мирні жителі країни. Таким чином Путін показує, що він не може перемогти на полі бою, але принижуватися не хоче.

"Меседж був очевидним для всього світу: Путін не має наміру принижуватися. Він не визнає поразки. І він цілком готовий влаштувати різанину серед цивільного населення і невибірковий терор у відповідь на низку невдач на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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