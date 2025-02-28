"Путін - виродок, ви будете платити Україні": москвичка жорстко відчитала силовиків

Літня жінка вважає Україну гідною країною і додає, що Росія вміє лише воювати.

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Пенсіонерка в Росії висловилася про Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Росії пенсіонерка жорстко обізвала російського диктатора Володимира Путіна і видала "базу" про те, якою країною дійсно є РФ і що чекає на майбутні покоління. Відео з 84-річною Людмилою Васильєвою розлетілося в Мережі.

Жінка прийшла вшанувати пам'ять Нємцова і намагалася донести правду силовикам. Вона прямо назвала Путіна виродком і заявила, що РФ знищує все, до чого торкається.

"Росія все на гівно перетворює! Де ми - там війна! Тільки воюємо. Я дитина блокадного Ленінграда. Це за нову еліту бабуся з дідусем померли в блокаду? Мама нас п'ятьох виростити змогла. Вона в блокаду захищала, кров здавала. Щоб цим виродкам віддавати країну? Виродок - Путін", - сказала жінка. відео дня

Єдине, що змогли відповісти місцеві силовики - попросили не висловлюватися грубо. Водночас вона намагалася донести їм, що Україна гідна країна, а їм доведеться роками виплачувати репарації.

"Будь ласка, ви хлопці молоді, вам жити ще. Я то вже не доживу, а ви Україні платитимете й онуки ваші платитимуть репарації. Україна гідна! Хотіли взяти за три дні, а вже три роки, четвертий пішов, як завоювати не можуть", - сказала жінка.

Дивіться відео з пенсіонеркою в Росії, яка відчитала пропутінських силовиків:

Пенсіонерка в Росії висловилася про Путіна / фото: скріншот із відео

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Раніше з'явилися деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі. Знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штаб РФ підірвали КАБами. Ймовірно удар завдавали керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це повідомив аналітичний проект DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

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