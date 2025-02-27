У Кремлі заговорили про співпрацю з США та долю окупованих територій в Україні

Пєсков заявляє, що окуповані території в Україні нібито є "невід'ємною частиною РФ".

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РФ не хоче віддавати Україні окуповані території / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Що каже Пєсков:

РФ не хоче віддавати окуповані території

Пєсков сподівається на співпрацю із США

Росія не планує обговорювати на переговорах звільнення окупованих українських територій. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Він знайшов відмовку, говорячи про те, що РФ вже вписала у свою конституцію статус окупованих територій.

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"Території, які стали суб'єктами федерації і записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною Росії, це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", - сказав Пєсков.

Він додав, що ніхто нібито не очікує легких та швидких рішень у відносинах РФ та США. При цьому він додав, що позиція президента США Дональда Трампа не ускладнить переговори між РФ та США. Пєсков переконаний, що у РФ та США є "ширше поле для співпраці". При цьому предметних розмов поки немає.

Зустріч представників США і РФ у Саудівській Аравії - що про це відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого представники США і Росії провели консультації в Саудівській Аравії. Зустріч тривала близько 4,5 годин. Сторони обговорили можливість відновлення двосторонніх відносин. За інформацією журналістів, говорили вони і про Україну.

Україна не прийме будь-які домовленості, досягнуті без участі Києва, сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи американсько-російську зустріч в Ер-Ріяді. Він припустив, що на цій зустрічі йшли перемовини про Україну, але без України.

Представників Києва на перемовинах не було. За інформацією Bloomberg, принц Саудівської Аравії наполягав, щоб на зустрічі були делегати України, але Вашингтон і Москва виступили проти.

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