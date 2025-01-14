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Штаб РФ підірвали КАБами: нові деталі удару по КП росіян на сході

Олексій Тесля
14 січня 2025, 05:30
898
Ймовірно, удар завдавали керованими авіаційними бомбами.
Скріншот
/ Колаж: Главред, фото: скріншот

Командний пункт країни-агресора РФ у Новогродівці на окупованій території Донецької області міг бути уражений за допомогою авіабомб JDAM або AASM.

Як ідеться в повідомленні проєкту Dnipro Osint, удар завдали по одній із багатоповерхівок на східній околиці населеного пункту, де базувалися окупанти РФ.

У повідомленні уточнюється, що, судячи з невеликої віддаленості населеного пункту від лінії бойового зіткнення, можна припустити, що удар завдавали керованими авіабомбами.

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Автори матеріалу не виключають, що для удару могли використовувати американські JDAM або французькі AASM.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

Раніше повідомлялося про те, що бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

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Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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