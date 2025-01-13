Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState

Анна Ярославська
13 січня 2025, 06:59оновлено 13 січня, 07:42
257
За даними Генштабу, від початку доби 12 січня відбулося 124 бойових зіткнення.
Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState
Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донецької області / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • РФ має просування на фронті
  • За добу сталося 124 бойових зіткнення

Російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

відео дня

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом від початку доби 12 січня відбулося 124 бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Вдале, Котлине, Нововасилівка, Сріблясте, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне. На Мирноград і Покровськ ворог скидав КАБи.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони України виявляють і знищують російських штурмовиків, які проникли в бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку фронту.

Як повідомляв Главред, бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України DeepState Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

09:51Синоптик
ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

09:30Україна
Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Мороз -15 і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Призначення знають одиниці: чому в СРСР масово виготовляли паркани із ромбиками

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 січня: Козерогам - проблеми, Рибам - прогрес

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 січня: Козерогам - проблеми, Рибам - прогрес

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

Останні новини

09:51

Україну накриють снігопади і мороз до -20: синоптик назвав дату похолодання

09:30

ЗСУ знищили штаб окупантів біля Покровська - Forbes

09:27

5 знаків зодіаку, яким щастить в особистому житті

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

09:10

Що означають цифри від 1 до 5 на батареї: неочікувана відповідь фахівця

Вибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - КошельВибори в Україні можуть бути частиною підготовки до переговорів з Путіним - Кошель
09:06

"Талановита в усьому": Максим Галкін захопив новим відео дочки

08:41

ЗСУ взяли в полон розвідників: Південна Корея розкрила останні втрати КНДР

08:32

Карта Deep State онлайн за 13 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Невелика і маргінальна": що відбувається зі втікачем Потапом - деталі

Реклама
07:55

ЗСУ отримали важливу перевагу на фронті: у Forbes розкрили деталі

07:15

Що не так на малюнку: тільки суперуважні люди знайдуть помилку за 3 секунди

06:59

Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState

06:15

"Світ у тіні автократів: чи зможе Україна вистояти?"Погляд

05:00

Яке сьогодні свято 13 січня 2025 року: не позичайте гроші та речі цього дня

04:31

ЗСУ заблокували 140 тисяч окупантів: аналітик розповів про ситуацію на Курщині

03:32

Призведе до бід та конфліктів: чому не можна тримати ножі, виделки та ложки разом

02:53

Навіть вимкнений: скільки електроенергії насправді споживає телевізор

02:32

"Крах планів та нещасні випадки": астролог назвав найгірші дні в 2025 році

01:44

Зможете спокутувати 7 гріхів: що потрібно зробити 13 січня - прикмети

01:30

Донька Олени Мозгової показала романтичний ранок із коханою

Реклама
00:28

Загроза захоплення Дніпропетровщини: з'явився прогноз головного наступу РФ

12 січня, неділя
23:50

Рік без Віталія Білоножка: вдова співака показала його могилу

23:11

РФ націлилася на чотири регіони України: генерал розкрив плани Путіна

22:29

Як завжди вигравати камінь, ножиці, папір - секрет успіхуВідео

22:16

Як швидко розморозити скло на машині - трюк із пакетом працює безвідмовноВідео

22:16

Росіян змішали із землею разом із технікою: ЗСУ підірвали десятки цілей РФ

22:09

ЗСУ утримують позиції: Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті

21:38

Потап знайшовся: артист "воскрешає" концертну діяльність зі старими проєктами

21:37

Прилетіло по контрактниках РФ: під Маріуполем атаковано важливі об'єкти росіян

21:33

У росіян є дедлайн: до якої дати Путін хоче захопити Покровськ

20:38

"Прибалтика має належати Росії": добре, що це прозвучалоПогляд

20:28

Зеленський показав допит полонених північнокорейців і звернувся до Кім Чен ИнаВідео

20:24

Навіщо досвідчені водії возять в салоні авто соду: відповідь здивує багатьох

20:13

У Мережі розсекретили особу хлопчика-іграшки, якого завела собі Волочкова

19:38

Україну скують морози: у яких регіонах сильно похолодає і буде сніг

19:30

Розмова Трампа і Путіна та загострення на фронті: головні новини України (дайджест)

19:18

Погода зруйнувала всі плани: офіцер розповів, з якими труднощами зіткнувся ворог

19:16

"Програшна ставка": Зеленський жорстко відповів на нові звинувачення Фіцо

18:23

"Я русский" на вулицях Києва: поліція провела обшуки у скандальних мажорівФотоВідео

18:00

Онук Пугачової евакуювався через пожежу в Лос-Анджелесі

Реклама
17:54

"Тіла викладені в ряд": на Курщині бійці КНДР зазнали великих втрат

17:20

"Йде підготовка": у Трампа розповіли про переговори з Путіним і кінець війни

17:17

Завершення війни і введення миротворців: у Раді розкрили ймовірний сценарій

17:10

1 пачка грінок і закуска на столі: рецепт смачної страви за 3 хвилиниВідео

16:41

Війною в Україні не обмежаться: у ЗСУ розкрили плани північнокорейських солдатів

16:38

Одиниці роблять це правильно: як прати джинси, що вони не сіли

16:14

Збільшення військової допомоги Україні: у Німеччині зробили гучну заяву

16:05

Куди летить сигаретний дим – ризики та способи усунення запаху

16:00

"Полетить в космос": який буде новий курс долара в 2025 році

15:43

Як заспокоїти налякану собаку: поради від кінолога

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти