Росіяни просунулися біля 8 населених пунктів Донецької області - DeepState

За даними Генштабу, від початку доби 12 січня відбулося 124 бойових зіткнення.

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Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донецької області / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

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РФ має просування на фронті

За добу сталося 124 бойових зіткнення

Російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це в ніч на 13 січня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

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Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом від початку доби 12 січня відбулося 124 бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку окупанти 50 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Вдале, Котлине, Нововасилівка, Сріблясте, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне. На Мирноград і Покровськ ворог скидав КАБи.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" повідомили, що Сили оборони України виявляють і знищують російських штурмовиків, які проникли в бойові порядки ЗСУ на Лиманському напрямку фронту.

Як повідомляв Главред, бої за Покровськ Донецької області не вщухають. До околиць міста окупантам залишилося кілька кілометрів. Армія країни-агресора посилила обстріли. Практично вся критична інфраструктура в місті знищена.

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