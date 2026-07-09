РФ сколихнули вибухи: дрони підпалили НПЗ у двох російських регіонах

У Михайлівську та Твері спалахнули резервуари з нафтопродуктами, а місцева влада поки що не коментує масштаб пошкоджень.

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Твер і Ставропольський край зазнали атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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У Ставропольському краї та Твері сталися пожежі

Дрони атакували нафтобази двох регіонів

Місцева влада ситуацію не коментує

У ніч проти 9 липня декілька регіонів Росії сколихнула чергова хвиля вибухів через наліт безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на двох нафтобазах спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомляють моніторингові OSINT-спільноти, зокрема Exilenova+ та російські пабліки.

Ставропілля: палає об'єкт "Лукойлу"

Перші сигнали тривоги пролунали на півдні РФ. Близько 02:07 губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров заявив про загрозу атаки БПЛА.

Вже за кілька годин у мережі почали ширитися відео з потужними вибухами. Як з'ясувалося згодом, ціллю атаки став об'єкт у місті Михайлівськ, де під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт". Ближче до ранку пожежа на підприємстві лише набирала обертів, а стовп диму було видно за кілометри.

Станом на ранок місцева влада регіону жодним чином не прокоментувала масштаби руйнувань на підприємстві "Лукойлу".

Атака на Тверську область

Майже одночасно з подіями на півдні, безпілотники атакували Тверську область. За попередніми даними OSINT-аналітиків, під ранок під удар потрапила нафтобаза "ТВЕРНЕФТЕПРОДУКТ".

Внаслідок влучання спалахнув щонайменше один із резервуарів із пальним. Російське оборонне відомство та місцеві посадовці традиційно утримуються від офіційних коментарів щодо наслідків влучань.

Дивіться відео пожеж на російських НПЗ:

Кремль намагається приховати інформацію про удари по РФ

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов говорив, що майже щоденні атаки безпілотників по Москві та прилеглих районах створюють для російської влади новий виклик.

За його словами, Кремль намагається не лише мінімізувати практичні наслідки ударів, а й контролювати інформаційний простір, щоб не допустити зростання тривожних настроїв серед населення.

"Російська влада всіляко намагається приховувати інформацію – аж до блокування інтернету та публічних покарань тих, хто знімає відео прильотів і викладає його в мережу", - наголосив він.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ - останні новини

Нагадаємо, раніше губернатор Омської області Віталій Хоценко прокоментував наслідки удару безпілотників по нафтопереробному заводу в регіоні. Він підкреслив, що перша атака на Омський НПЗ за 2500 кілометрів від кордону стала однією з наймасштабніших операцій проти нафтопереробної галузі РФ.

Зазначимо, радник міністра оборони України Сергій Стерненко під час коментаря щодо ситуації в паливній галузі РФ заявив про масштабну пожежу на одному з ключових підприємств регіону. За його словами, пожежа на Ярославському нафтопереробному заводі вже спричинила дефіцит пального у Москві та Московській області.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Олексій Копитько висловив позицію щодо серії ударів по нафтопереробних заводах Росії в ніч на 6 липня. Аналітик звернув увагу на складні наслідки одночасних ударів по Ярославському та Омському НПЗ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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