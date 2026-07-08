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"Я сказав би Путіну": Рютте після саміту НАТО передав диктатору сигнал

Віталій Кірсанов
8 липня 2026, 23:38
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Рютте вважає, що здатність відкрито обговорювати розбіжності відрізняє демократії від авторитарних держав, зокрема РФ, Китаю та Ірану.
Рютте після саміту НАТО надіслав диктатору сигнал
Рютте після саміту НАТО надіслав диктатору сигнал / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

  • Союзники можуть не погоджуватися один з одним, вважає Рютте
  • Рютте не планує змінювати свій підхід до роботи з Трампом

Розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО продемонстрували демократичну силу Альянсу і мають стати уроком для російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту в Анкарі, пише Reuters.

"Він побачив, що союзники іноді можуть не погоджуватися, мати певні суперечки, а потім знову об’єднуватися", - пояснив Рютте.

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Він зазначив, що здатність відкрито обговорювати розбіжності та зрештою знаходити спільне рішення відрізняє демократії від авторитарних держав, зокрема Росії, Китаю та Ірану.

На запитання, який сигнал внутрішні суперечки надіслали російському диктатору і чи послабили вони послання НАТО щодо стримування, він відповів: "Я б сказав Путіну: вам слід було б обговорювати все відкрито".

Трамп сколихнув саміт, публічно пригрозивши обмежити торговельні зв’язки з Іспанією, знову викликавши розбіжності щодо війни з Іраном і відновивши претензії на Гренландію. Пізніше він все ж підтвердив відданість Альянсу і заявив, що між 32 лідерами НАТО панує "багато любові" та єдність.

Марк Рютте також запевнив, що не планує змінювати свій підхід до роботи з Трампом, незважаючи на звинувачення у надмірній прихильності до американського президента та недостатній критиці його заяв щодо союзників.

"Вони знали, що отримають, коли наймали мене, і я такий, який є. Якщо люди роблять хороші речі, я про це скажу. Якщо я не погоджуся - теж скажу, але, ймовірно, не публічно, щоб зберегти єдність альянсу", - пояснив він.

Якими можуть бути мирні переговори з РФ - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович в інтерв’ю "Главред" розповів, що європейські країни можуть вести окремі дипломатичні контакти з Росією в рамках підготовки до можливих мирних переговорів, проте перед цим їм необхідно узгодити спільну позицію з ключовими партнерами.

За його словами, повідомлення про нібито закриті контакти Європи з РФ не суперечать дипломатичним зусиллям, які можуть вживатися для майбутнього врегулювання війни.

Рейтерович зазначив, що Європа прагне відігравати свою роль у можливих переговорах із Москвою. Водночас, на його думку, спочатку країни мають визначитися з представником, який відстоюватиме їхню позицію, узгодити кандидатуру зі США та Україною, і лише після цього переходити до діалогу з Росією.

"Вони це розуміють і готуються до цього. Наприклад, прем’єр-міністр Італії збирається назвати ім’я людини, яка, на її думку, могла б представляти Європу", - нагадав Рейтерович.

Саміт НАТО - головне

Саміт НАТО в Анкарі (Туреччина) відбувся 7–8 липня 2026 року в президентському комплексі. Він став 36-ю офіційною зустріччю лідерів країн Альянсу і завершився ухваленням підсумкової декларації.

Президент США Дональд Трамп вперше прибув до Анкари у супроводі делегації з приблизно 1400 осіб. Готель, де зупинився Трамп, був повністю зарезервований для американської сторони.

Країни НАТО зобов’язалися виділити Україні 70 мільярдів євро на оборону, озброєння та підготовку військових у 2026 році. Також підтверджено намір зберегти цей рівень підтримки у 2027 році.

За підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа було оголошено, що США готові надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot безпосередньо в Україні.

Канада та Норвегія оголосили про передачу нових систем ППО. Також підписано три нові угоди щодо розширення "коаліції дронів" (Drone Deal).

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Про особу: Марк Рютте

Марк Рютте (нідерл. Mark Rutte; народився 14 лютого 1967 року, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, обійняв посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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