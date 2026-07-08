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"Він підпише угоду про з мир": хто може очолити РФ після Путіна, названо прізвище

Юрій Берендій
8 липня 2026, 23:11
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Секретар Форуму російської опозиції Ольга Курносова пояснила, чому для російського президента більше немає жодного вигідного виходу.
'Він підпише угоду про з мир': хто може очолити РФ після Путіна, названо прізвище
Крах Путіна - опозиціонерка назвала три сценарії розколу в Кремлі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Курносова назвала два основні сценарії розколу еліт
  • Путін перебуває у "класичному цугцванзі"
  • Єдиний вихід для нього - відтягувати крах

Для Путіна більше не існує жодного позитивного сценарію: усі можливі варіанти розвитку подій ведуть до втрати влади, а єдина стратегія, яка йому залишається, - максимально відтягувати неминучий крах. Про це заявила секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова в інтерв'ю Главреду.

За її словами, базовим сценарієм для Кремля залишається розкол серед еліт, який може розвиватися за двома різними траєкторіями - і жодна з них не залишає президенту РФ простору для маневру.

відео дня

Розкол еліт: два сценарії паралічу влади

"Базовий сценарій - це розкол еліт, який може розвиватися у двох напрямках. Перший варіант - елітний розкол, легітимований через вуличні протести та революційні події. У цьому випадку частина еліт, яка претендує на владу, прагнутиме підтвердити свою легітимність перед Заходом, одночасно спираючись на внутрішню вуличну підтримку", - зазначила Курносова.

Другий сценарій, на думку опозиціонерки, стосується не вулиці, а внутрішньої боротьби у силових структурах, які вона описує як неоднорідні: усередині них існують угруповання з протилежними зовнішньополітичними орієнтаціями - умовно прокитайське та антикитайське.

"Якщо трапиться такий розкол усередині силових структур, то ліквідувати Путіна найпростіше самим же "ФСОшникам", тобто тим, хто його охороняє. Сьогодні це Мішустін, і він цілком міг би влаштувати багатьох як технічний перехідний виконувач обов'язків президента та виконувати роль тимчасового керівника на перехідний період. Зокрема, він цілком міг би стати тим, хто підпише певну угоду про перемир'я", - розповіла секретар Форуму російської опозиції.

Дивіться відео, в якому Ольга Курносова розповіла про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

Революційний сценарій і цугцванг Путіна

Окремо Курносова звернула увагу на ризик, який несе повернення в Росію демобілізованих і озброєних учасників війни, чиї настрої можуть стати некерованими для влади.

"Коли з війни повернеться стільки людей, у яких є зброя і які цілком можуть вважати, що їх відправили в Україну на забій заради незрозумілих інтересів, вони цілком можуть спробувати силою захопити владу. Це найбільш турбулентний сценарій", - вважає опозиціонерка.

Курносова також згадала проєкт "Чорна іскра" - мережу прихильників України всередині Росії, які, за її словами, теж можуть долучитися до одного з революційних сценаріїв.

Окремо вона висловилася про удари безпілотників по елітному підмосковному району Рубльовка, назвавши їх фактором, здатним прискорити внутрішню кризу у Кремлі.

"Я все чекаю, коли на Рубльовку почне прилітати більше дронів. Абсолютно впевнена в тому, що таку атаку вітатиме вся Росія і навіть частково Москва. А еліта в цьому випадку набагато швидше почне рухатися в бік революційних сценаріїв, бо зрозуміє, що може втратити навіть те, що має в найближчому Підмосков'ї, а не лише за кордоном. Позитивних сценаріїв для Путіна я не бачу. Єдиний відносно позитивний для нього варіант - максимально відтягувати свій крах. І поки що йому це вдається. Однак це питання часу", - зазначила Курносова.

'Він підпише угоду про з мир': хто може очолити РФ після Путіна, названо прізвище
/ Інфографіка: Главред

Новини Росії - що може стати причино розвалу РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок оцінив шанси на протести в Росії. Він зазначив, що в РФ створено механізм протидії протестам, здатний швидко придушувати акції.

Молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко зазначав, що є три каталізатора для розвалу РФ, які включають: соціальні заворушення, політичну кризу та національні заворушення. Водночас він зауважив, що нині соціальні зрушення мають низьку ймовірність і слід звертати увагу на республіки з зовнішніми кордонами.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Георгій Тука висловив думку про роль регіональних еліт у запуску процесу розпаду Росії. За його словами, якщо регіональні клани відчують слабкість федерального центру, вони спробують перехопити владу в регіонах. Він також наголосив на складній ситуації на Північному Кавказі і нестабільності в Сибіру.

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Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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