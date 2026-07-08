Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо

Моніторингові канали назвали регіон, який може стати ціллю атаки.

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Росія готує новий масований удар балістикою - який регіон стане ціллю / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

Росія готує новий удар балістикою по Києву

За тиждень по Україні запущено 164 ракети, збито 61%

Дронів застосовано менше, ніж у червні

Країна-агресорка Росія цієї ночі може завдати чергового масованого комбінованого удару балістичними ракетами по Києву та Київській області. Про це попередив моніторинговий канал єРадар.

Мешканців столиці та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

відео дня

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги сьогодні вночі. Ворог може здійснити ще один комбінований удар із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М", КН-23 та "Цирконів". Для цього, проводить "розвідку боєм" за допомогою реактивних БпЛА, які протягом дня намагаються прорватись у столицю", - йдеться у повідомленні каналу єРадар.

Скільки ракет і дронів застосувала Росія за тиждень - коментар експерта

Загальну картину інтенсивності обстрілів навів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його даними, протягом першого тижня липня 2026 року російські окупаційні війська застосували 1437 дронів-камікадзе Shahed-136/"Італмас" та приманок "Гербера"/"Пародія", з яких вдалося збити близько 1303 цілей - 90,6% від загальної кількості. Попри два масовані комбіновані нальоти поспіль, дронів застосували навіть менше, ніж за аналогічний період червня, а жоден із ударів чисельно не перевищив 500 засобів терору.

Значно гострішою виявилась ситуація з ракетним озброєнням. За тиждень РОВ застосували 164 ракети, з яких збито лише 100 - це 61%. Найбільше використали крилаті ракети Х-101 (77 одиниць, збито 73), балістичні 9М723/KN-23/5В55 (50 одиниць, збито лише 4), а також "Калібри", Х-59/69, "Циркони" та Х-31П.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Чому впала ефективність перехоплення

Головна причина низького відсотка збиття - брак боєкомплекту в системах, здатних перехоплювати балістику. Коваленко пов'язує це з повільними та обмеженими поставками зенітно-ракетних комплексів Patriot від партнерів України.

"З урахуванням інтенсивності застосування балістичних засобів ураження за перший тиждень липня та за умови збереження такої тенденції цілком можливе встановлення абсолютного рекорду застосування цих засобів", - зазначив оглядач.

За його словами, командування РОВ добре обізнане з цією проблемою і свідомо нарощує як номенклатуру ракетних засобів, так і безпосередньо кількість балістичних пусків.

"З огляду на використану кількість, РОВ явно використовує не розрахунковий вироблений боєкомплект, а накопичений/невикористаний запас", - підсумував Коваленко.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив про наявність розвідданих про підготовку Росією нового масованого удару. Президент звернувся до міжнародних партнерів із закликом пришвидшити постачання Patriot. Він наголосив на необхідності розміщення ракет для дивізіонів Patriot в Україні.

Війський експерт Олександр Коваленко зазначав, що нові атаки РФ можуть відбутися вжевже найближчими днями можливі за певних умов. Він вказав, що інтенсивність наступних дій залежить від часу на відновлення ударних спроможностей противника.

В свою чергу аналітик Олег Жданов оцінив наявні ресурси для нових обстрілів. Експерт навів дані про наявність до тисячі ракет за різними оцінками. Серед доступних ракет найбільшу частку становлять комплекси "Іскандер".

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