Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо

Юрій Берендій
8 липня 2026, 21:00
google news Підпишіться
на нас в Google
Моніторингові канали назвали регіон, який може стати ціллю атаки.
Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо
Росія готує новий масований удар балістикою - який регіон стане ціллю / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Росія готує новий удар балістикою по Києву
  • За тиждень по Україні запущено 164 ракети, збито 61%
  • Дронів застосовано менше, ніж у червні

Країна-агресорка Росія цієї ночі може завдати чергового масованого комбінованого удару балістичними ракетами по Києву та Київській області. Про це попередив моніторинговий канал єРадар.

Мешканців столиці та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

відео дня

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги сьогодні вночі. Ворог може здійснити ще один комбінований удар із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М", КН-23 та "Цирконів". Для цього, проводить "розвідку боєм" за допомогою реактивних БпЛА, які протягом дня намагаються прорватись у столицю", - йдеться у повідомленні каналу єРадар.

Скільки ракет і дронів застосувала Росія за тиждень - коментар експерта

Загальну картину інтенсивності обстрілів навів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його даними, протягом першого тижня липня 2026 року російські окупаційні війська застосували 1437 дронів-камікадзе Shahed-136/"Італмас" та приманок "Гербера"/"Пародія", з яких вдалося збити близько 1303 цілей - 90,6% від загальної кількості. Попри два масовані комбіновані нальоти поспіль, дронів застосували навіть менше, ніж за аналогічний період червня, а жоден із ударів чисельно не перевищив 500 засобів терору.

Значно гострішою виявилась ситуація з ракетним озброєнням. За тиждень РОВ застосували 164 ракети, з яких збито лише 100 - це 61%. Найбільше використали крилаті ракети Х-101 (77 одиниць, збито 73), балістичні 9М723/KN-23/5В55 (50 одиниць, збито лише 4), а також "Калібри", Х-59/69, "Циркони" та Х-31П.

Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Чому впала ефективність перехоплення

Головна причина низького відсотка збиття - брак боєкомплекту в системах, здатних перехоплювати балістику. Коваленко пов'язує це з повільними та обмеженими поставками зенітно-ракетних комплексів Patriot від партнерів України.

"З урахуванням інтенсивності застосування балістичних засобів ураження за перший тиждень липня та за умови збереження такої тенденції цілком можливе встановлення абсолютного рекорду застосування цих засобів", - зазначив оглядач.

За його словами, командування РОВ добре обізнане з цією проблемою і свідомо нарощує як номенклатуру ракетних засобів, так і безпосередньо кількість балістичних пусків.

"З огляду на використану кількість, РОВ явно використовує не розрахунковий вироблений боєкомплект, а накопичений/невикористаний запас", - підсумував Коваленко.

Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо
ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський повідомив про наявність розвідданих про підготовку Росією нового масованого удару. Президент звернувся до міжнародних партнерів із закликом пришвидшити постачання Patriot. Він наголосив на необхідності розміщення ракет для дивізіонів Patriot в Україні.

Війський експерт Олександр Коваленко зазначав, що нові атаки РФ можуть відбутися вжевже найближчими днями можливі за певних умов. Він вказав, що інтенсивність наступних дій залежить від часу на відновлення ударних спроможностей противника.

В свою чергу аналітик Олег Жданов оцінив наявні ресурси для нових обстрілів. Експерт навів дані про наявність до тисячі ракет за різними оцінками. Серед доступних ракет найбільшу частку становлять комплекси "Іскандер".

Читайте також:

Про ресурс: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кабмін ухвалив рішення: посвідчення водіям видаватимуть по-новому, що зміниться

Кабмін ухвалив рішення: посвідчення водіям видаватимуть по-новому, що зміниться

22:17Авто
Росіяни зазнали втрат і відступають: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

Росіяни зазнали втрат і відступають: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

21:47Фронт
"Ми дискутували": Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною

"Ми дискутували": Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною

21:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки у спальні за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки у спальні за 21 с

Часник пролежить до наступного сезону: городниця розповіла, коли його викопувати

Часник пролежить до наступного сезону: городниця розповіла, коли його викопувати

Китайський гороскоп на завтра, 9 липня: Коням — інтриги, Мавпам — заощадження

Китайський гороскоп на завтра, 9 липня: Коням — інтриги, Мавпам — заощадження

Україна озвучила Путіну пропозицію щодо завершення війни: у МЗС назвали умови

Україна озвучила Путіну пропозицію щодо завершення війни: у МЗС назвали умови

Останні новини

22:17

Кабмін ухвалив рішення: посвідчення водіям видаватимуть по-новому, що зміниться

22:04

Очищення срібла вдома: як повернути блиск прикрасам за кілька хвилин

21:47

Росіяни зазнали втрат і відступають: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

21:39

Як очистити праску від нагару: копійчані засоби, що врятують одяг

21:20

"Ми дискутували": Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною

Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - ЖовтенкоПутін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко
21:00

Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо

20:49

Чому квашені огірки стають м'якими: п'ять помилок, які роблять господині

20:26

Гонорари без роботи: відомий актор здивував креативним способом заробітку

20:20

Є загиблі та поранені: РФ атакувала балістичними ракетами Одесу, куди влучили

Реклама
20:05

Кабачки завалять урожаєм до самої осені: які листки треба зрізати на початку липняВідео

19:39

Традиції та сучасність: які дитячі імена зараз найпопулярніші в Україні

19:21

Українська тенісистка вийшла до півфіналу Wimbledon-2026: хто стане її суперницеюВідео

19:14

"Проблемне питання": в ГУР назвали справжню ціль масованих ударів РФ по Україні

19:10

"Дух Анкориджа": Невзлін розкрив нову інформаційну операцію КремляПогляд

18:55

Взаємні борги держави, "Нафтогазу" і ТКЕ перевищили 175 млрд грн та загрожують опалювальному сезону, - голова ФРНГ Віталій Щербенко

18:48

Повернення забутого слова: що таке катеринка та як вона виглядає

18:47

Як свічка у дереві допомагає відновити пам’ятку національного значення на Чернігівщині

18:41

Народилися для сімейного життя: чотири дати народження з особливим даром

18:17

Для чотирьох знаків зодіаку липень стане найвдалішим місяцем 2026 року

18:15

Росія б'є по багатоповерхівках у Києві: кількість жертв різко зросла, що відомо

Реклама
18:04

В Україні хочуть переписати правила нарахування пенсій: кому платитимуть від 6000 грн

17:57

Нове життя старого посуду: як перетворити непотрібні чашки на корисні речі

17:55

Ні оцет, ні сода: несподіваний засіб від мурах захистить дім

17:28

Помідори вмить почервоніють: як пришвидшити дозрівання без хімікатів

17:22

Відомий актор завершив кар'єру у 30 років і почав продавати овочі на ринку

17:12

Максимальна мотивація: чотири знаки зодіаку, які досягнуть цілей до 11 серпня

17:06

"У Києві побула, дякую": Леся Нікітюк поїхала разом із сином

16:59

Що насправді означало слово "ширинка" в українській мові: відповідь здивує багатьох

16:55

Будуть ломитися від плодів: що обов’язково потрібно зробити з помідорами в липні

16:25

Чому 9 липня не можна починати нові справи: яке церковне свято

16:20

Огірки скидають цвіт і жовтіють: що терміново треба зробити в липніВідео

16:18

Дівчина, яка має 44 братів і сестер, розповіла правду про родину: факти вражають

16:18

Що віщують прикмети 9 липня: на які знаки природи варто звернути увагу

16:12

Померла відома акторка та ексдружина Вуді Аллена - що про неї відомо

16:05

Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - про що вдалось домовитись

16:02

У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ

15:26

Фігуру не доведеться ховати: 5 лайфхаків стиліста для королівської стрункостіВідео

15:10

Які прилади завжди потрібно виймати з розетки у спеку: швидко нагрівають дімВідео

14:51

До Дня Незалежності в Україні знову відбудеться національна акція "Пиріг Незалежності"

14:50

Часник пролежить до наступного сезону: городниця розповіла, коли його викопуватиВідео

Реклама
14:49

У Карпатах запустили перший електронний квиток для національних парків: першим став маршрут на гору Хом'як

14:44

Гороскоп Таро на завтра, 9 липня: Овнам — обережність, Рибам — планувати

14:41

Київ безперервно атакують реактивні БПЛА: є загиблий і поранені

14:24

Перед смертю люди бачать одне й те саме: що помітила медсестра

14:19

Експерти закликають натирати кран фольгою: результат здивує багатьохВідео

14:15

ЗСУ знищили ще один літак ВПС Росії: що відомо

14:04

"Це непросто": Висоцька порушила мовчання про прийомну дочку

13:41

Палають НПЗ, танкери, аеродром і мости: Зеленський заявив про відплату РосіїВідео

13:36

У РФ помер зірка серіалу "Бандитський Петербург"

13:25

Навроцький поговорив із Зеленським та зробив несподівану заяву – що він сказав

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти