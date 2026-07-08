"Ми дискутували": Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною

Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною, незважаючи на розбіжності з історичних питань.

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Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Зустріч Навроцького та Зеленського тривала близько години

Польща та Україна сприймають Росію як головну загрозу

Зеленський додав, що сторони домовилися продовжити діалог

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його переговори з президентом України Володимиром Зеленським пройшли в конструктивній атмосфері, хоча сторонам не вдалося досягти взаєморозуміння з усіх спірних питань. Брифінг транслювався на сторінці канцелярії польського глави держави в соцмережі X.

За словами Навроцького, зустріч з українським президентом тривала близько години і стала важливим кроком для підтримання відкритого діалогу між двома сусідніми державами.

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"Я прийшов до вас прямо зі зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Ця зустріч була тривалою, ми дискутували приблизно годину … Гадаю, це хороша традиція, і це необхідно у відносинах між сусідами", - зазначив глава польської держави.

Навроцький нагадав, що останнім часом відносини між Варшавою та Києвом супроводжувалися підвищеною напруженістю. При цьому він підкреслив, що обидві країни дотримуються єдиної позиції щодо головної загрози безпеці.

За його словами, Польща та Україна однаково сприймають Росію як головну небезпеку, проте історичні питання залишаються предметом розбіжностей. Президент Польщі зазначив, що сторони не розраховували вирішити їх під час однієї зустрічі.

"Нам не вдалося на цій зустрічі вирішити історичні питання. Хоча ми й не починали зустріч з надією, що всі питання вдасться вирішити", - зазначив він.

Окремо Навроцький заявив, що для Польщі теми, пов’язані з Українською повстанською армією (УПА), не є предметом компромісів. Він підкреслив, що ставлення польського суспільства до подій Волинської трагедії залишається незмінним і Варшава очікує на розуміння своєї позиції з боку Києва.

Польський лідер також висловив думку, що використання символіки, пов’язаної з УПА, може ускладнювати європейську інтеграцію України, оскільки викликає негативну реакцію в польському суспільстві.

Разом з тим Навроцький наголосив, що існуючі історичні розбіжності не повинні перешкоджати співпраці двох держав у питаннях спільної безпеки.

"Саме так я розумію зрілу дипломатію: невирішені питання не повинні перешкоджати діалогу з питань, які нас зближують", - сказав президент Польщі.

При цьому він відмовився розкривати подробиці позиції Володимира Зеленського під час переговорів, зазначивши, що це питання слід адресувати українському президенту.

У свою чергу, Зеленський теж прокоментував зустріч із Навроцьким.

"Зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Це була важлива й потрібна розмова, ми спілкувалися понад годину", – написав Зеленський .

За його словами, головною темою обговорення стала необхідність збереження єдності та взаєморозуміння між Україною та Польщею на тлі спільних викликів.

"У нас одна спільна загроза: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти спільно. Нашим країнам потрібні лише міцні відносини", – зазначив президент.

Зеленський додав, що сторони домовилися продовжити діалог.

Які причини скандалу з Польщею – пояснення експерта

Історик і колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував зростання антиукраїнських настроїв у польській політиці. За його словами, нинішня ситуація є наслідком тривалого процесу, під час якого польські політики формували відповідні наративи в суспільстві.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - підкреслив він в інтерв’ю "Главред".

Водночас В'ятрович зазначив, що змінити ситуацію з української сторони неможливо, оскільки вона залежить від внутрішніх процесів у Польщі. На його думку, позитивний вплив можуть мати лише ініціативи польського суспільства, зокрема спільні заяви релігійних інституцій та інші діалоги між церквами й громадськими колами.

Відносини між Україною та Польщею - новини за темою

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловився щодо перспектив українсько-польського співробітництва. Він підкреслив, що економічні вигоди Польщі від війни в Україні суттєво впливають на подальший характер двосторонніх відносин між державами. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга під час ефіру національного телемарафону заявив про намір Києва дзеркально реагувати на недружні кроки партнерів. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Польщі Кароль Навроцький висловив свою позицію щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Президент Польщі звернув увагу на складні обставини позбавлення Зеленського найвищої нагороди та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про особу: Кароль Навроцький Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983 р.) - новообраний президент Польщі, польський історик, громадський і політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам’яті. Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями". Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля поліпшення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, доки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську. Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейська спільнота, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю суттю, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повідомляє Вікіпедія.

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