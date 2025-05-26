Невже відмовляють руки: відео з дивною поведінкою Путіна сколихнуло мережу

Неординарний момент потрапив в об'єктиви камер і викликав нову хвилю підозр.

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Дивна сцена потрапила на відео / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Володимир Путін дивно поводився з лівою рукою після рукопотискання з Денисом Мантуровим

На відео зафіксовано, як Путін розтирав зап'ястя та долоню, а також зняв годинник

Інцидент викликав хвилю домислів у мережі, припускаючи можливий дискомфорт чи біль

Під час нещодавньої публічної зустрічі президента РФ Володимира Путіна користувачі соцмереж звернули увагу на його незвичну поведінку. Після рукостискання він довго масував свою руку й навіть зняв годинник, пише Телеграф.

Інцидент стався 26 травня під час офіційної зустрічі з представниками ділових кіл Росії. У момент, коли Путін заходить до зали і тисне руку Денису Мантурову, віцепрем’єру й ексглаві Мінпромторгу РФ, він поводиться досить типово. Але після того, як займає місце, увагу привертає його нетипова реакція.

Спершу глава Кремля знімає годинник із правої руки, після чого починає розтирати зап’ясток. Потім переходить до всієї долоні. Це триває кілька хвилин. Хоча рухи здаються незначними, користувачі мережі одразу почали робити припущення щодо причин такого жесту.

Одна з версій — рукостискання з Мантуровим було настільки сильним, що могло спричинити неприємні відчуття або навіть біль. Тож Путін нібито намагався полегшити дискомфорт.

Це не перша ситуація, яка викликає підозри щодо стану здоров’я Путіна. У 2022 році ЗМІ вже фіксували незвичну поведінку політика: він тримався за край стільця, а його права рука виглядала неприродно. На зовнішній стороні долоні тоді помітили синці, які, ймовірно, намагалися приховати гримом. Це породило версії про можливе медичне втручання, зокрема внутрішньовенні вливання.

Чутки про хворобу Путіна - що відомо

Як розповідав Главред, під час одного зі звернень поведінка Путіна здивувала журналістів. У Bild помітили, що він записав відео, під час якого абсолютно не рухав руками чи пальцями.

Раніше і в США розкрили несподіваний діагноз очільника Кремля. На думку американського адвоката Еда Стіра, який працював прокурором і спеціалізувався на організованій злочинності та корупції стверджує, що у Путіна цілий "букет хвороб".

За словами Андрія Сидельнікова, лідера міжнародного руху "Говорите громче!", остання поведінка лідера Кремля демонструє його психологічні проблеми. Так, він навіть вказав на ймовірну хворобу.

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