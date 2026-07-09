Україна може виробляти ракет для Patriot: реальні терміни та 'підводні камені'

Виробництво ракет з ліцензією США може обернутися для України як і порятунком від ударів РФ, так і створити додаткові ризики.

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Ліцензія для України має як і переваги, так і "підводні камені" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

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Україна може отримати ліцензію та почати виробництво ракет-перехоплювачів

На запуск виробницва ракет для Patriot можуть піти роки через багато нюансів

РФ може бити по виробництву критично необхідних для України ракет

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що Вашингтон може надати Україні ліцензію на виробництво невизначеного типу ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Главред дізнався про можливі терміни початку виробництва ракет для Patriot в Україні, а також про нюанси та ризики такого формату посилення ППО країни.

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Україна може отримати ліцензію на виробництво менш потужних ракет

Аналітики ISW проаналізували слова Трампа і заявили, що наразі залишається незрозумілим те, чи схвалить Трамп ліцензування на виробництво більш потужних ракет-перехоплювачів PAC-3 чи простіших ракет-перехоплювачів PAC-2.

Patriot / Інфографіка: Главред

Також немає розуміння щодо термінів початку виробництва Києвом ракет-перехоплювачів, бо виробничі потужності залежатимуть від наявності базових компонентів, які входять до складу ракети-перехоплювача Patriot, та масштабування всього ланцюга поставок, який виробляє ці компоненти.

Найбільша проблема з виробництвом ракет в Україні - час

Радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що виробництво ракет для Patriot в Україні можливе. Разом із ліцензією Києву передадуть всі технологічні карти виробничих процесів та контакти постачальників. Також будуть проводитися навчання фахівців, на допомогу приїдуть консультанти.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Єдина проблема - час. Всі процеси для початку виробництва можуть затягнутися на рік і більше.

"Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо наприклад , скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - зауважив "Флеш".

Бюрократична тяганина може створити додаткові ризики для України

Аналітики Defense Express підтвердили слова Сергія Бескрестнова. Початок постачання серійної продукції в Україні залежить від промислової бази на якій буде розгортатися виробництво та ступені локалізації.

Певний час може піти і на бюрократичну тяганину із оформленням всіх домовленостей на урядовому рівні, а потім на рівні компаній-виробників. Також багато чого залежить від компетенції з боку України.

Аналітики навели приклад Польщі, якій в 2018 році довірили виробляти двигуни поперечного маневрування ракети MSE до Patriot. Місцеве виробництво пройшло сертифікацію лише у вересні 2025 року, а отримало замовлення лише через 7 років.

США можуть затягувати переговори щодо виробництва ракет

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в етері Київ24 назвав ще один фактор, чому виробництво ракет для Patriot може початися не у найближчі роки. Справа в тому, що західні оборонні компанії побоюються передавати технології виробництва власного озброєння через ризик викрадення через шпигунські мережі.

"Технології можуть бути вкрадені або перейти до противника через шпигунську мережу. Тоді можна отримати негативний результат, коли хтось почне виробляти подібні системи. Наприклад, Китай чи інші недружні для Заходу країни можуть скопіювати ці технології", - пояснив Боровик.

Саме питання захисту інтелектуальної власності та військових технологій є одним із ключових чинників, який може уповільнити переговори щодо локалізації виробництва ракет для Patriot за межами США.

РФ може стати на заваді виробництву в Україні

Видання Bloomberg пише, що на думку експертів, налагодити виробництво ракет для Patriot в Україні буде надзвичайно складно. Україна може стикнутися з жорстким контролем США над критичними технологіями та нестачею спеціалізованого обладнання.

Також вони зазначили, що завод із виробництва ракет в Україні може стане однією з головних цілей для російських ударів. Тому деякі аналітики вважають, що безпечніше було б розмістити таке виробництво в сусідній Польщі.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Тим паче, що цього тижня польський уряд вже підписав угоду про створення на своїй території центру з обслуговування ракет PAC-3 для європейських країн.

Україні потрібні ракети для Patriot "на вчора"

Заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю Дмитру Тузову для "Апостроф TV", що країна-агресорка Росія може виробляти від 60 до 65 балістичних ракет "Іскандер" на місяць.

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

"Росія може скористатися цією прогалиною, перш ніж Київ зможе виробити власні ракети-перехоплювачі Patriot, та посилити удари балістикою, щоб завдати максимальної шкоди, перш ніж Україна зможе надійніше захистити себе", - наголосив він.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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