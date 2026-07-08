Українська тенісистка вийшла до півфіналу Wimbledon-2026: хто стане її суперницею

Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у півфінал турніру Grand Slam після успішного виступу на Roland Garros.

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Марта Костюк вийшла до півфіналу Вімблдону-2026 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, x.com/Wimbledon

Коротко:

Марта Костюк обіграла італійку Жасмін Паоліні

Поєдинок пройшов під повним контролем українки

Матч тривав усього 69 хвилин

Українська тенісистка, 13-та ракетка світу Марта Костюк продовжує переможний виступ на Вімблдоні-2026. У чвертьфіналі 12-та сіяна турніру впевнено обіграла італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6:3, 6:2 і вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу трав’яного турніру Grand Slam. Матч тривав усього 69 хвилин. Про це повідомляє сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Поєдинок пройшов під повним контролем українки. Костюк не дозволила суперниці заробити жодного брейк-пойнта і продемонструвала впевнену гру на своїй подачі. Після одного з ефектних розіграшів офіційний акаунт Wimbledon у соціальній мережі X назвав українку "нестримною".

відео дня

Форехенд Марти Костюк зі швидкістю 96 миль/год. Нестримна. ? pic.twitter.com/b65WxCl89e - Wimbledon (@Wimbledon) 8 липня 2026

Ця перемога стала для Марти 21-ю в останніх 22 матчах. Крім того, вона вдруге поспіль вийшла до півфіналу турніру Великого шолома після успішного виступу на Roland Garros.

Особливим цей матч став ще й тому, що Костюк уперше зіграла на Центральному корті Вімблдону. Після зустрічі спортсменка зізналася, що для неї це здійснення давньої мрії.

"Очевидно, це мрія, що збулася. Перемога тут сьогодні навіть не входила в мої плани. Я просто хотіла вийти на корт, отримати задоволення та влаштувати гарне шоу", - зазначила Костюк.

Ми ніколи не втомимося дивитися на переможний оберт Марти Костюк ?‍?#Wimbledonpic.twitter.com/yQw60HvjXS - Wimbledon (@Wimbledon) 8 липня 2026

У півфіналі Марта зіграє з представницею Чехії Ліндою Носковою, яка у своєму чвертьфінальному матчі обіграла бельгійку Елізу Мертенс із рахунком 6:3, 7:5. Для обох тенісисток це перший півфінал Вімблдону, а для Носкової - ще й дебютний півфінал турніру Великого шолома.

Раніше Костюк уже зустрічалася з Носковою на корті й тоді святкувала перемогу. Тепер суперницям доведеться знову визначити найсильнішу, але вже з путівкою до фіналу одного з найпрестижніших тенісних турнірів світу на кону.

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Як повідомляв Главред, за оцінкою аналітичної компанії Opta, найбільші шанси виграти чемпіонат світу з футболу 2026 року має збірна Франції. На основі математичної моделі ймовірність її перемоги оцінюється в 18,66%.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні.

Як повідомлялося, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України завоювавши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-те місце.

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Про особу - Марта Костюк Костюк Марта народилася 28 червня 2002 року. Українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок та Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.

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