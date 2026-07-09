Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США можуть вивести додаткові війська із Європи: Трамп назвав нову умову

Дар'я Пшеничник
9 липня 2026, 07:01оновлено 9 липня, 08:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент США дав зрозуміти, що готовий скоротити контингент, якщо не отримає вигідної угоди щодо Гренландії.
Армия США, Трамп
Трамп заявив, що виведення більшої кількості військ США з Європи залежить від Гренландії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне з новини:

  • Виведення військ США з Європи залежить від Гренландії
  • Трамп готовий скоротити контингент без вигідної угоди
  • Данія і Гренландія відкидають передачу острова США

Подальша військова присутність США на європейському континенті опинилася під прямою загрозою через геополітичні апетити Вашингтона. Президент США Дональд Трамп відкрито пов’язав збереження американського контингенту в Європі з питанням контролю над Гренландією. Про це повідомляє CNN.

відео дня

Нова умова Вашингтона

Спілкуючись із представниками медіа, американський лідер дав зрозуміти, що доля військових баз США в Європі вирішуватиметься під час перемовин щодо Гренландії. Трамп наголосив, що фінального вердикту ще немає, проте натякнув на радикальні кроки.

"Я ще не прийняв остаточного рішення. Багато залежатиме від Гренландії", - заявив президент США.

Він також додав, що Білий дім серйозно налаштований повернути частину своїх солдатів додому, якщо Сполученим Штатам не вдасться укласти "дуже вигідну угоду" щодо острова.

Стратегічний тиск та плани Білого дому

За кулісами великої політики вже давно обговорюють плани Трампа щодо перебудови європейської безпеки. За інформацією західних медіа, американський президент у приватних бесідах висловлював намір скоротити контингент у Європі приблизно на 33%.

Паралельно з цим Трамп розглядає Гренландію як ключовий елемент національної безпеки США. Серед інструментів, які Вашингтон готовий задіяти для отримання контролю над островом:

  • пряма пропозиція купівлі території;
  • застосування засобів економічного та політичного тиску.

Натомість офіційні Копенгаген та Нуук (столиця Гренландії) залишаються непохитними - влада Данії та самого острова вже неодноразово заявляла, що Гренландія не продається і не буде передана під контроль США.

Свою скандальну заяву Дональд Трамп зробив одразу після завершення саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі. Там він вкотре підтвердив свої претензії на арктичний острів і визнав, що подібні вимоги суттєво б'ють по єдності Альянсу та ускладнюють діалог з європейськими союзниками.

США можуть вивести додаткові війська із Європи: Трамп назвав нову умову
Що відомо про Гренландію / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент говорив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

19 січня президент США Трамп звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Водночас він підтвердив своє бажання встановити контроль над островом. За словами американського лідера, Сполучені Штати "нічого не отримають", якщо не вдатися до силового сценарію, проте він запевнив, що такого кроку не буде.

Варто зазначити, що раніше прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" та не буде належати Вашингтону та управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Вас може зацікавити:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО Европа Дональд Трамп Гренландія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна може виробляти ракет для Patriot: реальні терміни та "підводні камені"

Україна може виробляти ракет для Patriot: реальні терміни та "підводні камені"

09:35Аналітика
Перемир'ю на Близькому Сході кінець: США завдали нових ударів по Ірану

Перемир'ю на Близькому Сході кінець: США завдали нових ударів по Ірану

09:24Світ
Фесенко: Трамп змінив ставлення до України, США допоможуть бити по РФ – що це означає для війни

Фесенко: Трамп змінив ставлення до України, США допоможуть бити по РФ – що це означає для війни

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

Народилися для сімейного життя: чотири дати народження з особливим даром

Народилися для сімейного життя: чотири дати народження з особливим даром

Часник пролежить до наступного сезону: городниця розповіла, коли його викопувати

Часник пролежить до наступного сезону: городниця розповіла, коли його викопувати

Китайський гороскоп на завтра, 9 липня: Коням — інтриги, Мавпам — заощадження

Китайський гороскоп на завтра, 9 липня: Коням — інтриги, Мавпам — заощадження

Чому квашені огірки стають м'якими: п'ять помилок, які роблять господині

Чому квашені огірки стають м'якими: п'ять помилок, які роблять господині

Останні новини

09:35

Україна може виробляти ракет для Patriot: реальні терміни та "підводні камені"

09:24

Перемир'ю на Близькому Сході кінець: США завдали нових ударів по Ірану

09:00

Фесенко: Трамп змінив ставлення до України, США допоможуть бити по РФ – що це означає для війни

08:13

РФ сколихнули вибухи: дрони підпалили НПЗ у двох російських регіонахВідео

08:09

Портников пояснив, чому Путін бомбить будинки з киянами, а не військові об'єктиПогляд

Путін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - ЖовтенкоПутін готується до нової ескалації та боїться показати слабкість Трампу - Жовтенко
07:55

Вдарив геомагнітний шторм G1: Землю накрила затяжна магнітна буря

07:01

США можуть вивести додаткові війська із Європи: Трамп назвав нову умову

05:59

"Що ти чудиш": відомий актор жорстко розніс Цимбалюка та Денисенко

05:36

Гороскоп на завтра, 10 липня: Дівам - труднощі, Скорпіонам - зміни

Реклама
05:11

Секрети радянської економії: 7 звичок з СРСР, які актуальні й зараз

04:30

Початок щасливих змін: життя чотирьох знаків зодіаку скоро налагодиться

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка з ноутбуком за 75 с

03:52

Навіть стара лопата стане як нова: городник показав простий спосіб прибрати іржуВідео

03:33

Народні прикмети про ластівок: яка поведінка птаха віщує проблеми в домі

01:50

Україна готується випускати ракети для Patriot - коли може з’явитися перша

01:01

Як назавжди позбутися молі в шафі: три прості кроки від експертів з прибиранняВідео

00:27

У російської співачки-прихильниці Путіна запідозрили рак

00:12

Режим Eco у пральній машині: експерти пояснили, коли він найефективнішийВідео

08 липня, середа
23:38

"Я сказав би Путіну": Рютте після саміту НАТО передав диктатору сигнал

23:11

"Він підпише угоду про з мир": хто може очолити РФ після Путіна, названо прізвищеВідео

Реклама
23:10

Успіх у кар'єрі та творчості: чотири знаки зодіаку, яким пощастить у липні

23:08

Іраклі Макацарія вперше показав доньку: зворушливі фото

23:07

Цибуля долежать до весни: городник назвав найкращий момент для збору врожаюВідео

22:45

Скільки зброї Північна Корея постачає Росії: тривожна оцінка ГУР

22:44

Як носити рожевий колір, щоб не зіпсувати образ: дизайнер розкрив секрет

22:34

Названо жахливу причину смерті зірки серіалу "Журавлиний щербет" Едже Іртем

22:17

Кабмін ухвалив рішення: посвідчення водіям видаватимуть по-новому, що зміниться

22:04

Очищення срібла вдома: як повернути блиск прикрасам за кілька хвилин

21:47

Росіяни зазнали втрат і відступають: ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині

21:39

Як очистити праску від нагару: копійчані засоби, що врятують одяг

21:20

"Ми дискутували": Навроцький назвав зустріч із Зеленським конструктивною

21:00

Росія готує новий масований удар балістикою по одному з міст України - що відомо

20:49

Чому квашені огірки стають м'якими: п'ять помилок, які роблять господині

20:26

Гонорари без роботи: відомий актор здивував креативним способом заробітку

20:20

Є загиблі та поранені: РФ атакувала балістичними ракетами Одесу, куди влучили

20:05

Кабачки завалять урожаєм до самої осені: які листки треба зрізати на початку липняВідео

19:39

Традиції та сучасність: які дитячі імена зараз найпопулярніші в Україні

19:21

Українська тенісистка вийшла до півфіналу Wimbledon-2026: хто стане її суперницеюВідео

19:14

"Проблемне питання": в ГУР назвали справжню ціль масованих ударів РФ по Україні

19:10

"Дух Анкориджа": Невзлін розкрив нову інформаційну операцію КремляПогляд

Реклама
18:55

Взаємні борги держави, "Нафтогазу" і ТКЕ перевищили 175 млрд грн та загрожують опалювальному сезону, - голова ФРНГ Віталій Щербенко

18:48

Повернення забутого слова: що таке катеринка та як вона виглядає

18:47

Як свічка у дереві допомагає відновити пам’ятку національного значення на Чернігівщині

18:41

Народилися для сімейного життя: чотири дати народження з особливим даром

18:17

Для чотирьох знаків зодіаку липень стане найвдалішим місяцем 2026 року

18:15

Росія б'є по багатоповерхівках у Києві: кількість жертв різко зросла, що відомо

18:04

В Україні хочуть переписати правила нарахування пенсій: кому платитимуть від 6000 грн

17:57

Нове життя старого посуду: як перетворити непотрібні чашки на корисні речі

17:55

Ні оцет, ні сода: несподіваний засіб від мурах захистить дім

17:28

Помідори вмить почервоніють: як пришвидшити дозрівання без хімікатів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти