США можуть вивести додаткові війська із Європи: Трамп назвав нову умову

Президент США дав зрозуміти, що готовий скоротити контингент, якщо не отримає вигідної угоди щодо Гренландії.

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Трамп заявив, що виведення більшої кількості військ США з Європи залежить від Гренландії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Виведення військ США з Європи залежить від Гренландії

Трамп готовий скоротити контингент без вигідної угоди

Данія і Гренландія відкидають передачу острова США

Подальша військова присутність США на європейському континенті опинилася під прямою загрозою через геополітичні апетити Вашингтона. Президент США Дональд Трамп відкрито пов’язав збереження американського контингенту в Європі з питанням контролю над Гренландією. Про це повідомляє CNN.

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Нова умова Вашингтона

Спілкуючись із представниками медіа, американський лідер дав зрозуміти, що доля військових баз США в Європі вирішуватиметься під час перемовин щодо Гренландії. Трамп наголосив, що фінального вердикту ще немає, проте натякнув на радикальні кроки.

"Я ще не прийняв остаточного рішення. Багато залежатиме від Гренландії", - заявив президент США.

Він також додав, що Білий дім серйозно налаштований повернути частину своїх солдатів додому, якщо Сполученим Штатам не вдасться укласти "дуже вигідну угоду" щодо острова.

Стратегічний тиск та плани Білого дому

За кулісами великої політики вже давно обговорюють плани Трампа щодо перебудови європейської безпеки. За інформацією західних медіа, американський президент у приватних бесідах висловлював намір скоротити контингент у Європі приблизно на 33%.

Паралельно з цим Трамп розглядає Гренландію як ключовий елемент національної безпеки США. Серед інструментів, які Вашингтон готовий задіяти для отримання контролю над островом:

пряма пропозиція купівлі території;

застосування засобів економічного та політичного тиску.

Натомість офіційні Копенгаген та Нуук (столиця Гренландії) залишаються непохитними - влада Данії та самого острова вже неодноразово заявляла, що Гренландія не продається і не буде передана під контроль США.

Свою скандальну заяву Дональд Трамп зробив одразу після завершення саміту Північноатлантичного альянсу в Анкарі. Там він вкотре підтвердив свої претензії на арктичний острів і визнав, що подібні вимоги суттєво б'ють по єдності Альянсу та ускладнюють діалог з європейськими союзниками.

Що відомо про Гренландію / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент говорив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

19 січня президент США Трамп звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Водночас він підтвердив своє бажання встановити контроль над островом. За словами американського лідера, Сполучені Штати "нічого не отримають", якщо не вдатися до силового сценарію, проте він запевнив, що такого кроку не буде.

Варто зазначити, що раніше прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" та не буде належати Вашингтону та управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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