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Іраклі Макацарія вперше показав доньку: зворушливі фото

Олена Кюпелі
8 липня 2026, 23:08
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Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія похвалився своєю маленькою красунею-донькою.
Іраклі Макацарія, Ліза Чічуа
Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа - батьки багатодітної сім’ї / колаж: Главред, фото: instagram.com, Іраклі Макацарія

Коротко:

  • З якої нагоди пара показала доньку
  • Що вони сказали

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше показали обличчя своєї доньки Ніно.

Пара поділилася фото дівчинки на своїх сторінках в Instagram.

відео дня
Іраклі Макацарія вперше показав свою доньку
Іраклі Макацарія вперше показав доньку / Фото Instagram/lizachichuaa

"Наша Ніно", - підписали вони фото маленької дівчинки.

Іраклі Макацарія вперше показав свою доньку
Іраклі Макацарія вперше показав доньку / Фото Instagram/lizachichuaa

Зазначимо, що буквально місяць тому у пари народилася ще одна дівчинка, яку вони назвали Кето.

Іраклі Макацарія вперше показав свою доньку
Іраклі Макацарія вперше показав доньку / Фото Instagram/lizachichuaa

Дружина Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія брав участь у проєкті "Холостяк" в Україні, але жодна з дівчат так і не стала дружиною грузинського бізнесмена. Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися кілька років тому. Обраниця грузина молодша за нього на багато років, проте це не заважає парі будувати сім’ю.

Іраклі Макацарія вперше показав свою доньку
Іраклі Макацарія вперше показав доньку / Фото Instagram/lizachichuaa

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз парою милих архівних фотографій.

Раніше також американський актор Меттью Макконахі, який виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною Каміллою, показав свого дорослого сина.

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Про особу: Іраклі Макацарія

Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".

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