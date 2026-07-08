Іраклі Макацарія вперше показав доньку: зворушливі фото

Коротко:
- З якої нагоди пара показала доньку
- Що вони сказали
Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше показали обличчя своєї доньки Ніно.
Пара поділилася фото дівчинки на своїх сторінках в Instagram.
"Наша Ніно", - підписали вони фото маленької дівчинки.
Зазначимо, що буквально місяць тому у пари народилася ще одна дівчинка, яку вони назвали Кето.
Дружина Іраклі Макацарія
Іраклі Макацарія брав участь у проєкті "Холостяк" в Україні, але жодна з дівчат так і не стала дружиною грузинського бізнесмена. Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися кілька років тому. Обраниця грузина молодша за нього на багато років, проте це не заважає парі будувати сім’ю.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз парою милих архівних фотографій.
Раніше також американський актор Меттью Макконахі, який виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною Каміллою, показав свого дорослого сина.
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Про особу: Іраклі Макацарія
Ірако Макацарія - бізнесмен і продюсер. Іраклі Макацарія є засновником першої компанії, яка почала співпрацювати з Боллівудом. У 2013 році Іраклі заснував продакшн-компанію Maq Entertainment. Учасник проектів "Холостяк" і "Танці з зірками".
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