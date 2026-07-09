Вдарив геомагнітний шторм G1: Землю накрила затяжна магнітна буря

Сонячний спалах відповідає червоному рівню. Деякі люди можуть відчути через це погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Чому почалася магнітна буря

Скільки триватиме геомагнітний шторм

Через високошвидкісний потік з корональної діри на Сонці, на Землі почалася магнітна буря рівня G1. Як повідомила Британська геологічна служба, геомагнітний шторм, попередньо, сьогодні, 9 липня, не закінчиться.

Магнітна буря, яка розпочалася 8 липня, триватиме приблизно до 10 липня. Далі геомагнітна активність стихне.

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Магнітні бурі 9-11 липня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на нормальному рівні.

Однак сонячний спалах відповідає червоному рівню М1, що належить до помірних вивержень на Сонці.

Магнітна буря 9 липня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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