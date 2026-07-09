Масштабна ДТП на трасі Київ-Одеса: є загиблий, кількість поранених знову зросла

https://glavred.net/ukraine/smertelnoe-dtp-na-trasse-kiev-odessa-perevernulsya-avtobus-s-passazhirami-pervye-podrobnosti-10779173.html Посилання скопійоване

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса / Колаж: Главред, фото: поліція, avtozakon.biz.ua

На трасі Київ–Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії, на дорозі перекинувся автобус, у якому перебували люди.

У поліції повідомляють, що, попередньо, зіткнулися вантажівка MAN і маршрутний мікроавтобус Mercedes, у якому перебували 15 пасажирів та водій.

Як повідомила у коментарі РБК-Україна речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс, аварія сталася близько 09:00 поблизу села Одаї.

відео дня

Попередньо, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, після чого транспортний засіб зіткнувся з вантажівкою.

Унаслідок ДТП 1 людина загинула на місці. Ще 5 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса / Фото: поліція

"Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати цю інформацію під час планування маршруту", - зазначають у поліції.

Згодом стало відомо, що кількість травмованих унаслідок аварії зросла до дев’яти. Про це Суспільному повідомив медичний директор Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Едуард Кіка.

"Станом на зараз один пацієнт загинув на місці до приїзду швидкої допомоги. Дев’ять пацієнтів різного ступеня тяжкості, які отримали травми внаслідок ДТП, госпіталізують до закладів охорони здоров’я за маршрутом", - зазначив Едуард Кіка.

ДТП - останні новини за темою

Нагадаємо, 4 липня, на трасі Миколаїв–Одеса вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, унаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще шестеро отримали травми.

Як раніше повідомляв Главред, у поліції Києва повідомили, що на великій швидкості автомобіль в'їхав у підземний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Внаслідок аварії загинуло щонайменше четверо людей і ще троє отримали травми.

Крім того, у місті Шептицький Львівської області сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок аварії загинула жінка, ще четверо людей отримали травми та були госпіталізовані.

Читайте більше новин:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред