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Скільки зброї Північна Корея постачає Росії: тривожна оцінка ГУР

Віталій Кірсанов
8 липня 2026, 22:45
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У ГУР розкрили масштаби військової допомоги, яку КНДР надає Росії.
У ГУР розкрили масштаби військової допомоги, яку КНДР надає Росії
У ГУР розкрили масштаби військової допомоги КНДР Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • З червня 2023 року РФ отримала понад 100 балістичних ракет KN-23 і KN-24
  • РФ отримала з КНДР понад сім мільйонів боєприпасів різних типів

Північна Корея стала одним із найбільших постачальників озброєння для Росії, забезпечуючи, за оцінками української розвідки, від 25% до 40% потреб російської армії в артилерійських боєприпасах. Про це йдеться в документі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який потрапив у розпорядження Kyiv Post.

У ГУР зазначають, що з 2023 року співпраця Москви та Пхеньяну у військово-технічній сфері набула системного характеру. За цей час Північна Корея передала Росії мільйони артилерійських боєприпасів, балістичні ракети та сотні одиниць важкого озброєння.

відео дня

За інформацією розвідки, починаючи з червня 2023 року російська сторона отримала понад 100 північнокорейських балістичних ракет KN-23 і KN-24 разом із пусковими установками. При цьому щонайменше 80 із них уже було використано в бойових діях проти України.

Перше підтверджене застосування цих ракет було зафіксовано 29 грудня 2023 року, коли одна з них впала в поле на території Запорізької області. Вдруге північнокорейські ракети Росія застосувала 2 січня 2024 року під час масованого удару по Харкову. У результаті тієї атаки загинули дві людини, ще 62 отримали поранення.

За даними ГУР, протягом 2025 року точність північнокорейських балістичних ракет помітно зросла, що фахівці пов’язують із їхнім подальшим вдосконаленням у ході війни.

Окрім ракет, Пхеньян поставив Росії понад 600 одиниць артилерійського озброєння різних типів. Серед них - 170-міліметрові самохідні установки М-1989 "Коксан", реактивні системи залпового вогню М-1991 калібру 240 мм, РСЗВ Type 63, протитанкові ракетні комплекси, буксирувані гармати Д-74 калібру 122 мм та міномети Type 76.

Крім того, за оцінкою української розвідки, Росія отримала понад сім мільйонів боєприпасів різних типів, включаючи артилерійські, мінометні, танкові та реактивні снаряди калібру від 82 до 240 міліметрів, а також протитанкові керовані ракети.

У ГУР також повідомили, що оборонна промисловість Північної Кореї здатна щорічно випускати від одного до двох мільйонів артилерійських снарядів. Мінімальний обсяг виробництва оцінюється в 30–50 тисяч одиниць щомісяця. За наявності відповідного політичного рішення значна частина цієї продукції може надходити до Росії.

При цьому українська розвідка не має даних, які б свідчили про те, що російський військово-промисловий комплекс використовує північнокорейські високотехнологічні комплектуючі при виробництві безпілотників або сучасних ракетних систем.

Скільки зброї Північна Корея постачає Росії: тривожна оцінка ГУР
Інфографіка: Главред

Що отримала КНДР

Продаж зброї Росії приніс Північній Кореї мільярди доларів. Північна Корея направила понад 15 000 військовослужбовців на російську лінію фронту, приблизно третина з них загинула або отримала поранення. Північна Корея також постачала боєприпаси та іншу зброю, що, на думку південнокорейських аналітиків, принесло режиму мільярди доларів.

Важливо, що ці продажі та поставки зброї допомогли забезпечити постачання енергоносіїв і будівельних матеріалів, дозволивши північнокорейському лідеру Кім Чен Ину розпочати загальнонаціональний будівельний бум і розширити постачання енергоносіїв, незважаючи на санкції ООН.

При цьому економіка Північної Кореї зросла майже на 4% у 2024 році - це найшвидші темпи зростання за вісім років - і продовжує зростати, а супутникові знімки показують, що вночі країна втричі яскравіша, ніж п’ять років тому, особливо в промислових районах.

Нове економічне зростання змінило повсякденне життя, особливо в Пхеньяні. У столиці запроваджено оплату за допомогою QR-кодів, почато використання китайських електромобілів, відкрилися зоомагазини та ігрові кафе.

Минулого року Північна Корея збудувала близько 10 000 нових будинків у своїй столиці, і Кім Чен Ин заявив, що "все докорінно змінилося".

Роль КНДР у війні в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, глава Північної Кореї Кім Чен Ин поставив молодь у центр державної пропаганди, назвавши її ключовою силою для виконання рішень Трудової партії та підтримки російської війни проти України.

Північна Корея та Росія активно посилюють свою військову співпрацю. Завдяки цьому вдалося вдосконалити північнокорейську ракету KN-23, яка тепер здатна вражати цілі зі "смертельною" точністю.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Відповідно до Закону України "Про розвідку" здійснює збір, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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