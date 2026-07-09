Пугачова покинула Кіпр заради близької людини — де вона зараз

Примадонна вирішила зустрітися з Лаймою Вайкуле.

https://glavred.net/stars/pugacheva-pokinula-kipr-radi-blizkogo-cheloveka-gde-ona-seychas-10779185.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова - де вона зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова покинула Кіпр

Де вона зараз

Популярна російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ, покинула Кіпр заради своєї близької подруги Лайми Вайкуле. Про це повідомляють росЗМІ.

Як стало відомо, Пугачова прилетіла з Кіпру до Юрмали, де має відбутися традиційний фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Вона зробила це, щоб підтримати близьку подругу, тим самим підігрівши чутки про те, що сама з’явиться на заході.

відео дня

Алла Пугачова та Максим Галкін / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Поки фестиваль лише готується, Алла Пугачова прогулюється містом і із задоволенням спілкується з шанувальниками. Невідомо, чи прилетів разом із зіркою Максим Галкін - минулого року вони разом проводили час на балтійському узбережжі з дітьми.

Алла Пугачова, Максим Галкін і Лайма Вайкуле / instagram.com/queen_kachinja

Тим часом російські ЗМІ вважають, що шоу Лайми Вайкуле приречене на провал через те, що на ньому буде менше російськомовних глядачів. Незважаючи на популярність серед російської аудиторії, латвійська співачка Лайма Вайкуле з самого початку повномасштабного вторгнення зайняла чітку проукраїнську позицію, повністю припинивши виступи на території Росії. Артистка публічно засуджує дії країни-агресора і навіть закликала передати Україні необхідну зброю для захисту.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла підписникам в Instagram про те, що стала жертвою шахраїв. Нічого не підозрюючи, артистка переказала їм значну суму грошей.

Також актор Олег Загородній виступив із різкою критикою на адресу своїх колег Тараса Цимбалюка та Наталки Денисенко. На думку артиста, люди з таким рівнем популярності, доходів і впливу зобов’язані робити для рідної країни в рази більше.

Читайте також:

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред