'Реально неадеквати': Зеленський прокоментував удар 'Орєшніком' по Білій Церкві

Президент повідомив про загальну ситуацію в країні після масованої атаки.

Деталі нічного удару по Україні

Що повідомив Зеленський:

Основною ціллю нічної атаки РФ було місто Київ

Ворог вдарив по об'єкту водопостачання України

Росія атакувала Білу Церкву "Орєшніком"

24 травня від ночі усюди, де потрібно, працюють рятувальники та відповідні служби над ліквідацією наслідків атаки країни-агресорки Росії. Усі поранені отримають необхідну допомогу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі відомо про щонайменше 83 постраждалих. Є і загиблі.

"Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що кремлівський диктатор Володимир Путін вже слово "ура" нормально вимовити може, а натомість запустив три ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Також він запустив свій "Орєшнік" проти Білої Церкви.

"Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий Орєшнік в Москві вимовив слово "мир"", - додав глава держави.

Яку нову тактику атак України готує РФ

Главред писав, що за словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова із позивним "Флеш", російські війська намагатимуться у найближчий час створювати нові маршрути польоту, а також шукати іншу стратегію й тактику для підвищення ефективності застосування "Шахедів".

Він додав, що росіяни вже бачать розвиток української протиповітряної оборони та систем перехоплення дронів, через що рівень збиття безпілотників став для них критично високим.

Удар по Україні 24 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніших ударів зазнали Київ і Київщина.

Згодом радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, шо росіяни запустили ядерну ракету "Орєшнік" без ядерної БЧ по Білоцерківщині, щоб полякати українців та світ.

Також стало відомо, що у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами.

