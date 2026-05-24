Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

Анна Косик
24 травня 2026, 10:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент повідомив про загальну ситуацію в країні після масованої атаки.
орешник, зеленский
Деталі нічного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

  • Основною ціллю нічної атаки РФ було місто Київ
  • Ворог вдарив по об'єкту водопостачання України
  • Росія атакувала Білу Церкву "Орєшніком"

24 травня від ночі усюди, де потрібно, працюють рятувальники та відповідні служби над ліквідацією наслідків атаки країни-агресорки Росії. Усі поранені отримають необхідну допомогу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі відомо про щонайменше 83 постраждалих. Є і загиблі.

відео дня

"Важкий був удар – ракет різних типів 90, із них багато балістики – 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що кремлівський диктатор Володимир Путін вже слово "ура" нормально вимовити може, а натомість запустив три ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Також він запустив свій "Орєшнік" проти Білої Церкви.

'Реально неадеквати': Зеленський прокоментував удар 'Орєшніком' по Білій Церкві
РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред

"Реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий Орєшнік в Москві вимовив слово "мир"", - додав глава держави.

Яку нову тактику атак України готує РФ

Главред писав, що за словами радника міністра оборони Сергія Бескрестнова із позивним "Флеш", російські війська намагатимуться у найближчий час створювати нові маршрути польоту, а також шукати іншу стратегію й тактику для підвищення ефективності застосування "Шахедів".

Він додав, що росіяни вже бачать розвиток української протиповітряної оборони та систем перехоплення дронів, через що рівень збиття безпілотників став для них критично високим.

Удар по Україні 24 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніших ударів зазнали Київ і Київщина.

Згодом радник міністра оборони України Сергій Стерненко підтвердив, шо росіяни запустили ядерну ракету "Орєшнік" без ядерної БЧ по Білоцерківщині, щоб полякати українців та світ.

Також стало відомо, що у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Повітряні Сили ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

12:03Війна
Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:53Україна
"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

10:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

Долар проб’є психологічну межу: коли валюта подорожчає до 46 гривень

Останні новини

12:59

Потрібен лише один засіб: як почистити пральну машину від бруду

12:53

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

12:32

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

12:26

Ніякі не "орел і решка": як правильно назвати сторони монети українською

12:03

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
11:53

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:51

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

11:13

"Саня, не грайся": розкішна дружина Усика емоційно підтримала боксера під час боюВідео

10:44

Чому не можна розповідати сни до самого полудня - народні прикмети

Реклама
10:34

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

10:32

Чи дійсно РФ вгатила "Орєшніком" по Білій Церкві: у Повітряних силах відповіли

10:18

Українські дрони потужно вдарили по російській нафтоперекачувальній станції

10:17

"Не пробачу цей крик дітей": українські зірки постраждали від атаки РФ на КиївВідео

09:53

Чи чекати стрибка курсу валют в червні: експерт розповів, що буде з доларом і євро

09:37

Ідеальна бюджетна закуска з кабачка: рецепт дуже простий і швидкий

09:27

Гороскоп на завтра, 25 травня: Стрільцям - образа, Левам - зміни

09:16

В Німеччині "перемалювали" карту України і поділили її на нові частини: чому та колиВідео

08:49

ЗСУ вдарили по об'єктах ворога на ТОТ: у Луганську масштабно палає нафтобазаВідео

08:37

РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у ЧеркасахФото

08:10

Ядерні навчання в Білорусі були важливим сигналом для двох країн: Денисенко назвав причинуПогляд

Реклама
07:38

Київ у вогні після атаки РФ: руйнування по всій столиці, є постраждалі і жертваФото

05:10

Здійсняться всі заповітні мрії: на чотири знаки зодіаку чекає особливий день

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

03:41

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

02:57

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

02:30

Як вибрати колір огорожі для будинку: дизайнери назвали найгірші відтінки

02:14

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

01:20

Жінка побачила пекло і розповіла про загробне життя: моторошні подробиці

23 травня, субота
23:59

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

23:05

РФ цинічно вдарила ракетою по Одещині: багато поранених, серед них - діти

22:34

Загроза штурму та десанту: прогноз щодо атаки РФ ще двох областей України

22:16

Гороскоп на завтра, 24 травня: Тельцям - сюрприз, Стрільцям - сильні емоції

21:34

Проїзд по 30 гривень: експерт пояснив, чому нові тарифи "знищать" транспорт Києва

21:32

Завершення війни: у Зеленського назвали ймовірні терміни та головну умову

20:34

Примирення не буде століттями: Мельник різко відповів Небензі в ООН

20:32

Сотні дронів та ракети: українців попереджають про масштабну атаку РФ

19:58

Як зібрати втричі більше яблук без хімікатів: метод агронома з 1960-х

19:33

Тарифи злітають: у Києві розкрили, скільки може коштувати проїзд у транспорті

19:10

Коваленко попередив про нову тактику РФ із масованими ударами по УкраїніПогляд

18:59

Чим обробити капусту в травні: безпечні засоби від слимаків і комах

Реклама
18:51

Загроза удару "Орєшніком" по Україні: Зеленський попередив про комбіновану атаку РФ

18:42

"Шахеди" стануть небезпечнішими: в Міноборони попередили про нову тактику Росії

18:41

Чому опадає і сохне завязь на томатах: більшість городників роблять одну помилку

18:31

Кондиціонер більше не потрібен: хитрий спосіб позбутися спеки в будинкуВідео

18:22

У собак абсолютно різних порід з'явилося цуценя, якого ніхто не чекавВідео

17:56

Приклад для Києва: де в Україні діє європейська модель оплати проїзду в транспорті

17:39

Як вибрати правильну посадку джинсів: висока, середня чи низька по типу фігуриВідео

17:34

Цінують волю понад усе: 4 знаки зодіаку, яким важко бути в стосунках

17:26

Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

17:23

РФ понад добу масовано б'є по об'єктах "Нафтогазу": вирують пожежі, є руйнування

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти