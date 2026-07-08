Кабмін ухвалив рішення: посвідчення водіям видаватимуть по-новому, що зміниться

В Україні запроваджують нові строки дії водійських посвідчень для різних категорій транспорту.

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Оновлення водійського посвідчення відбуватимуться за новими правилами / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Уряд змінив правила видачі водійських посвідчень

Для легкових авто посвідчення діятиме 15 років

Для вантажних і автобусів - 5 років та медогляд

В Україні змінюють правила видачі та обміну водійських посвідчень. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

За новими правилами, строк дії посвідчення водія залежатиме від категорії транспортного засобу. Для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів посвідчення видаватимуть на 15 років, тоді як для водіїв вантажного та пасажирського транспорту документ буде чинним протягом 5 років.

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"Особлива увага – водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов’язковим проходженням медичного огляду", - зазначив міністр.

Як пояснив Клименко, зміни спрямовані на наближення українського законодавства до норм Європейського Союзу та підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Посвідчення водія категорій А1, А, В, В1 та ВЕ діятимуть 15 років. Для категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е та Т встановлено п’ятирічний термін дії документа.

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За словами очільника МВС, після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень регулярне підтвердження стану здоров’я водіїв стане важливою складовою допуску до керування транспортними засобами.

"Головна мета цих змін – поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху", – наголосив Клименко.

Також міністр повідомив, що раніше видані посвідчення водія залишатимуться чинними до завершення строку, зазначеного в документі. Під час планового обміну посвідчень кожні 5 або 15 років повторно складати іспити не доведеться, якщо інше не передбачене законодавством.

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Як повідомляв Главред, у Верховній Раді України ініціюють запровадження адміністративної відповідальності - штраф від 17 до 34 тис. грн під час воєнного стану - за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Також у Верховній Раді готують законопроект, який передбачає суттєве посилення покарань для водіїв за порушення швидкісного режиму.

Нагадаємо, що в Україні триває врегулювання правил використання електросамокатів та іншого легкого електротранспорту після рішення Верховного Суду, яке фактично прирівняло їхніх водіїв до повноцінних учасників дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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