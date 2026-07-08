'Проблемне питання': в ГУР назвали справжню ціль масованих ударів РФ по Україні

Удари РФ по Україні мають не воєнну, а психологічну мету. ГУР розкрило, чому Кремль б'є по цивільних об'єктах.

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Удари РФ по Україні - ГУР назвало справжню мету атак / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, Главред

Ключові тези:

Розвідка назвала три причини ударів РФ по цивільних об'єктах

Ракети "Калібр" і "Іскандер" не досягають заявленої точності

Частина озброєння РФ накопичується на складах

Масовані удари Росії по цивільній інфраструктурі не переслідують воєнної мети - головне завдання Кремля полягає в дестабілізації ситуації всередині країни через паніку серед населення. Про це в інтерв'ю виданню Апострофу заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За словами розвідника, вибір цілей для російських ракетних ударів визначається трьома ключовими факторами. Перший з них стосується того, як у Москві оцінюють ефективність власної зброї проти української системи протиповітряної оборони.

"Воєнна розвідка здобула інформацію стосовно того, як росіяни оцінюють ефективність свого озброєння. Перше питання, яке вони вважають основним, – це наша потужна система протиповітряної оборони і засоби РЕБ", - розповів Скібіцький.

Точність ракет залишається проблемою для КремляДругий фактор, який впливає на характер ударів, пов'язаний із технічними можливостями самої російської зброї. Попри публічні заяви Москви про високоточність озброєння, реальні показники суттєво відстають від заявлених.

"Це проблемне питання зараз для РФ, вони не можуть досягти тих параметрів технічних, які визначені для кожного виду озброєння. "Калібр", крилата ракета Х-101, "Іскандери" не можуть досягти точності менше 30 м, наприклад. Багато проводиться дослідних робіт для того, щоб модернізувати, але точність – це проблемне питання для РФ, хоча вони кажуть, що це дуже-дуже високоточна зброя", - зазначив генерал-майор.

Третій, і за словами Скібіцького, ключовий чинник - навмисне залякування цивільного населення через удари по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури, зокрема відділеннях "Нової пошти".

"Вони заявляють, що на Новій пошті збирають все, що завгодно, починаючи від FPV-дронів і так далі, перевозять. Але тут основне - психологічний ефект на наших людей", - наголосив заступник начальника ГУР.

Він додав, що Росія розраховує досягти цим самим дестабілізації ситуації в Україні, поєднуючи ракетні удари з інформаційно-психологічними операціями.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Щодо технічної складової озброєння, Скібіцький підтвердив, що Росія досі отримує іноземні компоненти для своїх ракет попри санкційний тиск.

"За рахунок обходу санкцій, так. Продовжується постачання, але вони розуміють критичність цього моменту. Почали дуже багато проводити дослідних робіт і навіть випускати вже власну продукцію електронно-компонентної бази, але точність і якість цієї продукції в рази менші, ніж в аналогах західного виробництва", - розповів він.

Чому Росія ховає "Калібри" на складах

Окреме питання стосувалось того, чи накопичує Росія озброєння, чи одразу застосовує все вироблене. За даними розвідки, ситуація різниться залежно від типу ракет.

"Можна з упевненістю сказати, що більше на склад, на арсенал працюють по ракетах морського базування "Калібр". Це зрозуміло, тому що всі основні носії і всі основні бойові кораблі, підводні човни на сьогоднішній день Російської Федерації оснащені системою "Калібр". Відповідно, необхідно їх забезпечити", - пояснив Скібіцький.

За його словами, ефективність української протиповітряної оборони змушує Москву поповнювати запаси цих ракет, адже переважна більшість випущених "Калібрів" збивається над територією України.

"Впевнено можемо сказати, і це, мабуть, досягнення нашої протиповітряної оборони, що ми збиваємо майже 100% крилатих ракет "Калібр". Відповідно, більшість з них зараз іде саме на склад, на поповнення. Решта – це все виробляється і зразу застосовується", - підсумував заступник начальника ГУР.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Коли відбудеться новий масований удар по Україні - коментар експерта

Росія найближчими днями може завдати нового авіаудару по Україні, однак його характер, імовірно, відрізнятиметься від недавніх масованих атак. Вибір моменту для повторного удару здатний бути пов'язаним і з політичним порядком денним, зокрема із саміт НАТО. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Аналітик допускає ймовірність повторної атаки у стислі терміни, проте вказує на суттєву різницю з попередніми ударами.

"Цілком можливо, що атаки відбудуться вже найближчими днями, але вони не будуть настільки руйнівними й масштабними, як 2 та 6 липня. Наступний удар, якщо він відбудеться через 24 або 48 годин, буде ще менш масштабним. Росіяни просто не встигнуть провести післяпольотне обслуговування авіації, зарядити пускові установки та підготувати нові польотні завдання. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - зазначив Коваленко.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про нічну атаку на Київ 6 липня, під час якої ППО не змогла перехопити балістичні ракети. Ігнат підкреслив, що масована атака на Київ спричинила руйнування і втрати серед цивільного населення. За його словами, під час атаки були випущені по столиці балістичні ракети та шість протикорабельних "Цирконів".

Моніторингові канали повідомили, що Росія може скористатися нестачею українських засобів протиповітряної оборони для чергових масштабних ударів. За інформацією джерел, США попередили про удари, які можуть відбутись у найближчі два тижні.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що Україні не вистачає ракет для ефективного перехоплення російської балістики. Коваленко також звернув увагу, що партнери гальмують передачі ракет, залишаючи власні запаси для самозахисту. За його оцінкою, запаси партнерів перевищують необхідний рівень, а брак ракет ускладнює протидію ударам.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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