Україна буде бити по РФ власною балістикою: названо перші цілі і терміни

Головний конструктор української оборонної компанії оцінив шанси РФ на збиття балістичної ракети.

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Першою відчути удар української балістичної ракети може Москва / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube (ілюстративні)

Що сказав Штілерман:

Українська балістична ракета, ймовірно, почне бити по РФ восени

Під ударом балістики перш за все буде столиця РФ і військові підприємства

Восени 2026 року Україна почне випробовувати власну балістичну ракету по цілях на території країни-агресорки Росії. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів співзасновник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

За його словами, поява української балістичної ракети може суттєво розширити можливості з ураження стратегічно важливих цілей РФ. Наразі для початку випробувань залишається лише протестувати двигун.

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"Щойно ми випробуємо двигун – починаємо льотні іспити. Щойно побачимо, що ракета керована і вона робить те, що їй задає алгоритм, далі починаємо іспити на Росії", – пояснив Штілерман.

Які об'єкти РФ можуть стати цілями нової української ракети

Штілерман зазначив, що випробовувати балістичну ракету насамперед будуть на добре захищених військових підприємствах та Москві.

"Найголовніше – я практично впевнений на 100%, – що вони не зможуть перехоплювати належним чином", - додав він.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео про те, коли Україна почне запускати балістичні ракети по РФ:

До чого можуть призвести постійні удари по РФ

Главред писав, що за словами, секретаря Форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, росіяни хочуть, щоб війна якомога швидше закінчилася через постійні удари по НПЗ та інших важливих об'єктах. Та вийти на протести проти війни вони поки не можуть.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Але, якщо в Росії станеться розкол еліт, силовики можуть зайняти нейтральну позицію та перестати розганяти протестувальників. Тоді ж і стануть можливими масові протести і навіть революційні події. Не слід виключати, що вони можуть призвести до падіння путінського режиму.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 9 липня декілька регіонів Росії сколихнула чергова хвиля вибухів через наліт безпілотників. Під ударом опинилися об'єкти паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого на двох нафтобазах спалахнули масштабні пожежі.

Напередодні Москву та Московську область атакували безпілотники, через що низка аеропортів столиці РФ запровадила обмеження на приймання й відправлення рейсів.

Раніше, у ніч проти вівторка, 7 липня, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Після потужних ударів в місті фіксують перебої зі світлом та водопостачанням.

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Про персону: Денис Штілерман Денис Штілерман - співвласник і головний конструктор української компанії, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві, Fire Point.

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