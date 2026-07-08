Названо жахливу причину смерті зірки серіалу "Журавлиний щербет" Едже Іртем

У Туреччині провели остаточну експертизу щодо смерті Едже Іртем.

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Померла турецька актриса Едже Іртем / колаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

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Яка причина смерті Едже Іртем

Що показала експертиза

У Туреччині встановили причину смерті відомої актриси Едже Іртем, яка прославилася завдяки ролі Ішил у телесеріалі "Журавлинний шербет" і померла у молодому віці.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, завершено судово-медичну експертизу тіла Едже Іртем, яка померла 15 червня у віці 35 років. За результатами експертизи встановлено причину смерті.

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Едже Іртем померла у віці 35 років / Фото Instagram/irtemece

Судово-медична експертиза показала, що остаточною причиною смерті актриси Едже Іртем, яка померла у віці 35 років, стало отруєння алкоголем.

Едже Іртем народилася 5 січня 1991 року в Сівасі. Після закінчення оперного та вокального відділень Яшарського університету вона пройшла акторську підготовку. Свою кар’єру в телесеріалах розпочала у 2014 році. Вона знялася в таких серіалах, як "Качак Гелінлер", "О Хаят Бенім", "Єні Гелін", "Пайітахт Абдулхамід", "Бай Янлиш", "Махкум" та "Ясак Ельма". Останнім часом вона здобула широку популярність завдяки ролі Ішил у серіалі "Журавлинний шербет".

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Про особу: Едже Іртем Едже Іртем - популярна турецька актриса. Закінчила кафедру опери та вокалу музичного факультету Університету Яшар, після чого продовжила акторську освіту в Культурному центрі Садрі Алишюк у Стамбулі. На екрані вона вперше з'явилася у 2014 році в серіалі "Втікачки-наречені". За роки кар’єри актриса знялася в десятках проєктів: "Це життя - моє", "Справа честі", "Ящірка: Відродження", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "В’язень", "Заборонений плід", "Сім’я". Особливо запам’яталися глядачам її ролі Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім’ї". Останньою роботою став образ Ішил у "Журавлинному шербеті" - серіалі, що б’є рекорди за рейтингами.

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