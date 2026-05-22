Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Диктатор очікує від Міноборони РФ пропозицій щодо відповіді на удар ЗСУ.

Путін звинуватив Україну в ударі по гуртожитку

Головне:

Путін звинуватив Україну в ударі по цивільному об'єкту

Внаслідок атаки по Старобільську є жертви та постраждалі

Міноборони РФ за наказом Путіна має підготувати удар помсти

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що ЗСУ нібито нанесли "терористичний удар по гуртожитку коледжу" у тимчасово окупованому Старобільську.

Як повідомляють російські ЗМІ, нібито внаслідок української атаки загинуло 6 людей, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Диктатор стверджує, що ЗСУ буцімто не випадково вдарили саме по гуртожитку і ця атака "показала, з ким Росія має справу".

"Причини такої поведінки київського режиму зрозумілі. Це постійні провали на фронті, здавання позицій, населених пунктів та територій. Ситуація для ЗСУ поступово перетворюється зі складної та критичної на катастрофічну", - наголосив воєнний злочинець.

Путін також закликав українських військових не виконувати "злочинних наказів нелегітимного президента" та віддав наказ Міноборони країни-агресорки Росії подати пропозиції відповіді на нібито удар ЗСУ по коледжу.

Якими ракетами РФ б'є по Україні

Главред писав, що за словами народного депутата Олексія Кучеренка, Росія вже кілька місяців поспіль акцентовано атакує об'єкти нафтовидобутку України. Ворог цілиться по свердловинах та вузлах збору палива.

Через падіння власного видобутку Україна може зіткнутися з певним дефіцитом і перебоями з постачанням газу. Навіть генерація електроенергії залежить від газу, тому зараз потрібно захистити сховища.

Нагадаємо, Главред писав, що вночі та вранці 22 травня Росія атакувала Полтавську область дронами. Внаслідок ударів постраждали підприємства, виникли пожежі.

Раніше, 21 травня, РФ масовано атакувала Суми ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у житловому секторі в Ковпаківському районі міста. Унаслідок масованого удару РФ поранення отримали троє людей.

Напередодні також стало відомо, що російські окупанти завдали удару дронами по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, були поранені люди.

Про персону: Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

