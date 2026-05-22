Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Анна Косик
22 травня 2026, 17:40оновлено 22 травня, 18:14
google news Підпишіться
на нас в Google
Диктатор очікує від Міноборони РФ пропозицій щодо відповіді на удар ЗСУ.
Путин, ракета
Путін звинуватив Україну в ударі по гуртожитку / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне:

  • Путін звинуватив Україну в ударі по цивільному об'єкту
  • Внаслідок атаки по Старобільську є жертви та постраждалі
  • Міноборони РФ за наказом Путіна має підготувати удар помсти

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що ЗСУ нібито нанесли "терористичний удар по гуртожитку коледжу" у тимчасово окупованому Старобільську.

Як повідомляють російські ЗМІ, нібито внаслідок української атаки загинуло 6 людей, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Диктатор стверджує, що ЗСУ буцімто не випадково вдарили саме по гуртожитку і ця атака "показала, з ким Росія має справу".

відео дня

"Причини такої поведінки київського режиму зрозумілі. Це постійні провали на фронті, здавання позицій, населених пунктів та територій. Ситуація для ЗСУ поступово перетворюється зі складної та критичної на катастрофічну", - наголосив воєнний злочинець.

Путін також закликав українських військових не виконувати "злочинних наказів нелегітимного президента" та віддав наказ Міноборони країни-агресорки Росії подати пропозиції відповіді на нібито удар ЗСУ по коледжу.

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося
Якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Які нові цілі для ударів по Україні обрала РФ

Главред писав, що за словами народного депутата Олексія Кучеренка, Росія вже кілька місяців поспіль акцентовано атакує об'єкти нафтовидобутку України. Ворог цілиться по свердловинах та вузлах збору палива.

Через падіння власного видобутку Україна може зіткнутися з певним дефіцитом і перебоями з постачанням газу. Навіть генерація електроенергії залежить від газу, тому зараз потрібно захистити сховища.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вночі та вранці 22 травня Росія атакувала Полтавську область дронами. Внаслідок ударів постраждали підприємства, виникли пожежі.

Раніше, 21 травня, РФ масовано атакувала Суми ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у житловому секторі в Ковпаківському районі міста. Унаслідок масованого удару РФ поранення отримали троє людей.

Напередодні також стало відомо, що російські окупанти завдали удару дронами по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, були поранені люди.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Путін новини України новини Луганської області ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

17:40Війна
Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

16:33Економіка
Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

15:59Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

Які люди мають сильного янгола-охоронця: місяці народження з особливим захистом

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Чи можна батьківські обручки віддати дітям: відповідь священника

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

Шкільна головоломка із сірниками, яка вводить у ступор дорослих

Про кондиціонер можна забути: як охолодити кімнату за лічені хвилини

Про кондиціонер можна забути: як охолодити кімнату за лічені хвилини

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

Таро обіцяють погані новини та великий дохід: на кого чекає приголомшливий червень 2026

Останні новини

19:19

Буданов виконує неймовірну роботу, - американський блогер

19:14

По 10–20 гривень щомісяця: у клієнтів Ощадбанку зникають гроші з карток

19:10

Денисенко назвав головний результат візиту Путіна до ПекінаПогляд

19:04

Братки цвістимуть влітку: що треба зробити із квітами вже зараз

18:46

Бабуся відмовилася від особняка за мільйони біля моря і зробила щось неймовірне

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
18:12

Мешканців міста Харківської області закликають не виходити на вулицю — деталі

18:11

Шкідники оминатимуть грядку з помідорами: які рослини слід висадити поруч

17:43

Вчені розкрили таємницю пірамід, яка дозволяє "обманювати" навіть сили природи

17:40

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Реклама
17:03

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

16:56

Пішов у СЗЧ та погрожував підпалом: ВСП затримала "Полтавського палія"

16:44

Батьки відправили дітей до лісу з пов'язками на очах "по скарби"

16:41

Господарів закликали обприскати вхідні двері лимоном у травні: у чому причина

16:33

Новий стрибок долара та євро: яким буде курс валют 25 травня

16:24

Урожай томатів нікуди буде подіти: що обов'язково потрібно зробити в травні

16:12

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

15:59

Українців попередили про сильний шторм: будуть грозові зливи та шквали

15:56

Термометри покажуть рекордні значення: аномальна спека насувається на Європу

15:47

Кіт навчився "говорити" і розкритикував гучну музику господиніВідео

15:36

Зрозуміють лише українці: 11 складних слів, які збивають з пантелику навіть перекладачів

Реклама
15:17

Чоловік кинув бойову гранату у двір багатоповерхівки в Житомирі: як покарали зловмисника

15:13

"Вона з’їла всі мої мізки": EL Кравчук розповів про конфлікт із Могилевською

15:12

Дрони РФ вдарили по Полтавщині: спалахнула пожежа, є руйнуванняФото

15:10

В Угорщині зробили неочікувану заяву про мир в Україні - що сказали

15:05

Порошенко створив тиловий батальйон, куди фіктивно оформив майже півсотні підлеглих - ветеран

15:05

Маршрутки можуть подорожчати до 35-40 гривень: Гречко - про нові тарифи на проїзд у Києві

15:00

Гороскоп Таро на завтра, 23 травня: Овнам — діяти, Левам — насолода

14:58

Дар’я чи Дарина — мовознавець пояснив, як правильно говорити українською

14:45

Ігор Кондратюк розповів, скільки мільйонів заробив за рікВідео

14:33

"Стан досить тяжкий": як проходить лікування оленя Бориса після двох ДТП

14:29

Китайський гороскоп на завтра, 23 травня: Кроликам - метушня, Півням - зриви

14:19

"Зміцнюємо єдність між військовими, ветеранами та цивільними", - ГВР прозвітував за рік роботи

14:14

Гарний варіант: актриса "Дизель Шоу" розповіла, чому її постійно кличуть заміж

14:13

Тарифи на проїзд у Тернополі рекордно зростуть: скільки доведеться платити

14:13

Таємна функція овочечистки допомагає швидко чистити картоплюВідео

14:05

Москва опустіє на тлі потужних атак ЗСУ: експерт назвав умову

14:03

Хто заробляє найбільше: вчені назвали найуспішніші знаки зодіаку

13:54

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін новини компанії

13:50

Чому 23 травня не можна розповідати про свої плани: яке церковне свято

13:40

Понад 600 000 гривень для центру "Титанові": глядачі "Караоке на майдані" об’єдналися заради допомоги ветеранам

Реклама
13:29

Ніч за 80 тисяч гривень: Решетник з дружиною поїхали до Туреччини, щоб побути наодинці

13:26

Казати "ревень" неправильно: як насправді слід називати рослину українською

13:23

Приємний ціновий сюрприз: які продукти скоро відчутно подешевшають

13:16

Діти будуть в захваті: рецепт смачної домашньої піци з кабачка

13:09

Як виростити великий часник: чим полити грядки наприкінці травня

13:05

Пасажири закричали після моторошного спалаху поруч із крилом літакаВідео

12:40

Україну розжарить до +30 і вдарять дощі з грозами: де буде найспекотніше

12:40

Знають далеко не всі: як часто насправді треба замінювати подовжувач

12:26

Залишилося лише два: Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії

12:23

Зеленський заінтригував заявою про Сумську область та удари по РФ - деталі

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти