Масові збройні протести в РФ: активістка назвала умову початку стрілянини

Заворушення можуть початися за участі великої кількості учасників так званої "СВО".

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Росіяни після певних подій можуть вийти на вулиці, щоб позбутися Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що сказала Курносова:

Росіяни зможуть вийти на протести проти війни після розколу еліт РФ

Революційні події в РФ можуть призвести до усунення Путіна

На тлі постійних атак на територію країни-агресорки Росії та ударів по НПЗ, які спричинили дефіцит бензину, більшість росіян хоче, щоб війна припинилася якнайшвидше.

Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова. За її словами, попри це бажання, протестувати росіяни не можуть через репресивні заходи, які РФ вживала роками.

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"За будь-яку дію одразу порушуються кримінальні справи. Тому для того, щоб щось сталося, має статися розкол еліт. Це ключове – готовність еліт позбутися Путіна", - наголосила вона.

Дивіться відео про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

В РФ можливі масові протести

Якщо в Росії станеться розкол еліт, на думку Курносової, силовики можуть зайняти нейтральну позицію та перестати розганяти протестувальників. Тоді ж і стануть можливими масові протести і навіть революційні події. Не слід виключати, що вони можуть призвести до падіння путінського режиму.

"Тут варто згадати яскраві протести, які почали звучати від колишніх СВОшників. З цього приводу еліти почали переживати, бо люди повертаються з війни, і кожен, я впевнена, щось привіз та прикопав у себе на городі. Що саме – ми дізнаємось тоді, коли почнуть розгортатися події. Тож у разі революційних сценаріїв можливі не просто протести, а й стрілянина, бо зброї у росіян зараз дуже багато", - додала секретар Форуму російської опозиції.

Як в РФ може відбутися бунт проти Путіну - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога, експерта з питань Центральної та Східної Європи Івана Преображенського, економічні наслідки війни проти України, напевно, можуть призвести до досить масових протестів в РФ.

Навіть сфальсифікована статистика свідчить про те, що кількість невиплат зарплат зростає в геометричній прогресії. Це починає нагадувати 90-ті роки в Росії, коли зруйнувалася радянська система, а нова ще не була побудована.

Протести в РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що влада Росії посилює контроль над інтернет-простором, побоюючись зростання суспільного невдоволення після можливого завершення війни проти України.

Раніше повідомлялося, що закриті соціологічні дослідження, які проводяться всередині Росії, демонструють колосальне зростання антиурядових настроїв. Росіяни незадоволені внутрішньою ситуацією, паливною кризою та тим, що війна прийшла в їхні домівки, проте наразі цей протест залишається розпорошеним.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін власноруч провокує заколот серед російської еліти. Зокрема, поштовхом до цього стало затримання людини, яка найбільше знає про те, як він заробляв свої перші гроші у Петербурзі.

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Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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