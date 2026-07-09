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Розслаблятися зарано: що має робити Україна, щоб зберегти підтримку США

Дар'я Пшеничник
9 липня 2026, 11:54оновлено 9 липня, 12:34
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Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому позитивні сигнали з Вашингтона потрібно закріпити результатами на фронті.
Зеленский, Трамп, ракета
Як Україні зберегти підтримку США / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з YouTube

Головне з новини:

відео дня
  • Трамп підтримав удари ЗСУ по нафтозаводах РФ
  • США розглядають ліцензію на ракети Patriot
  • Підтримку Вашингтона треба підтвердити на фронті

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа 8 липня на полях саміту НАТО принесла Україні низку сенсаційних і позитивних новин. Американський лідер не лише підтримав удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що така ескалація наближає мир, а й приголомшив Кремль заявою про можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Утім, попри очевидний дипломатичний успіх, від передчасної ейфорії наразі варто утриматися. Про це в інтерв’ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він переконаний, що задекларована підтримка Білого дому - це лише аванс, який Україні ще належить захистити на полі бою.

Головний маркер для США - успіх на полі бою

Відповідаючи на запитання про те, чи не зарано українцям радіти гучним заявам з Вашингтона, політолог закликав до тверезого аналізу ситуації. Подальша прихильність США безпосередньо залежатиме від здатності ЗСУ демонструвати реальні результати.

"Безумовно, ця зустріч має позитивне значення. Але поки що зарано робити остаточні висновки. Тому ту роботу, яка передувала зустрічі, зокрема наші удари по Росії, потрібно продовжувати. Кирило Буданов в інтерв’ю РБК дуже влучно сказав: Трамп поважає переможців. Саме цей статус переможця, нехай і відносний, потрібно підтримувати. Адже війна ще не виграна", - наголосив Володимир Фесенко.

За словами експерта, саме системні та болючі удари по території РФ змусили американський істеблішмент змінити риторику та повірити у спроможність України.

Війна на виснаження та загроза нової ескалації

"До речі, також вийшла стаття Валерія Залужного, в якій він критично зазначає, що ще зарано робити висновки про те, хто перемагає у цій війні, оскільки триває війна на виснаження. Буданов теж каже, що війна може затягнутися і що можлива її ескалація", - нагадав Фесенко.

За його словами, у цих умовах найкращим аргументом для команди Трампа щодо розширення військової допомоги та запуску спільного виробництва високотехнологічної зброї (як-от ракет до Patriot) буде продовження ефективної стратегії несиметричних ударів. Україна має щодня доводити, що інвестиції в її оборону приносять конкретні дивіденди у вигляді зруйнованої військової та економічної машини Кремля.

Тож, за словами експерта, продемонстрований у Вашингтоні оптимізм стане реальністю лише за однієї умови - якщо ЗСУ й надалі локально перемагатимуть Росію на окремих напрямках та триматимуть ініціативу у своїх руках.

Чому Трамп змінює позицію щодо України: думка експерта

Останні заяви Дональда Трампа щодо Росії та війни в Україні мають радше ситуативний характер. Нинішня риторика не означає остаточного перегляду політики Вашингтона, адже вона залежить від розвитку подій на Близькому Сході, зокрема від врегулювання ситуації з Іраном.

Про це зазначив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович в інтерв'ю Главреду.

Рейтерович вважає, що у майбутньому Трамп може повернутися до теми завершення війни та спробувати діяти жорсткіше щодо Росії.

"Тому, щоб чогось домогтися, йому, можливо, доведеться чинити тиск саме на Росію. Він уже говорить про повернення до певних санкцій. Це не зовсім нові санкції, а скоріше розморожування старих санкційних механізмів. Тобто Трамп залишає цей варіант відкритим. Головне питання - коли він почне його застосовувати. Я думаю, це може статися тоді, коли у нього остаточно розв’яжуться руки після історії з Іраном і коли він зрозуміє, що Путін не хоче вести переговори на адекватних умовах", - сказав експерт.

Розслаблятися зарано: що має робити Україна, щоб зберегти підтримку США
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні заяви Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американські посадовці не підтвердили, чи підтримує Трамп українські удари по території Росії. Зелене світло Україні було згадане як сигнал від Білого дому про можливість жорсткішої стратегії щодо Кремля.

Поінформоване джерело у владі повідомило про помітну зміну підходу Дональда Трампа до питання завершення війни з Росією. Зміна позиції Трампа була пов’язана з оцінкою ролі успіхів ЗСУ на полі бою.

Державний секретар США Марко Рубіо спростував твердження російських посадовців про нібито досягнуті домовленості на Алясці. За його словами, жодної угоди на Алясці з Путіним не було. Рубіо зазначив, що на Алясці була лише пропозиція, а відсутність угоди означає, що переговорний процес не завершився конкретним результатом.

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Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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