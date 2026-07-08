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Гонорари без роботи: відомий актор здивував креативним способом заробітку

Віталій Кірсанов
8 липня 2026, 20:26
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Відомий актор придумав, як отримувати гонорари без зйомок: все завдяки штучному інтелекту.
Артист передав права на використання свого цифрового образу
Артист передав права на використання свого цифрового зображення / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Артист передав права на використання свого цифрового образу
  • Актор не вважає штучний інтелект загрозою для кіноіндустрії

Гонконгський актор Лоуренс Нг розповів, що знайшов незвичайний спосіб продовжувати заробляти в кіноіндустрії, практично не беручи участі у знімальному процесі.

Як повідомляє Mothership, артист передав права на використання свого цифрового образу для проєктів, що створюються із застосуванням технологій штучного інтелекту.

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62-річний Нг, який здобув широку популярність завдяки ролям у фільмах і серіалах телекомпанії Television Broadcasts Limited, повідомив, що вже незабаром глядачі побачать його в новій стрічці "Смертні гріхи". При цьому на екрані актор з’явиться в образі самого себе у віці приблизно 20 років.

За словами артиста, фахівці використали його архівний образ, омолодивши його майже на чотири десятиліття за допомогою штучного інтелекту. Самому Нгу навіть не довелося бути присутнім на знімальному майданчику.

"Для фільму використали мій образ у 20 років. Мені навіть на зйомки їздити не довелося. Я вже бачив результат і дуже ним задоволений", - сказав Нг.

Лоуренс Нг також підкреслив, що не вважає штучний інтелект загрозою для кіноіндустрії. За його словами, використання цифрової копії відбувається виключно на підставі офіційного договору, який дозволяє йому контролювати, де і яким чином застосовується його зовнішність.

Крім того, актор зізнався, що залишився задоволений фінансовими умовами співпраці, зазначивши, що отримав досить солідний гонорар.

"Скоро я зможу просто сидіти, не знімаючись, і все одно виконуватиму свою роботу. Навіть якщо я собі ноги зламаю, хвилюватися не буде про що", - пожартував Нг.

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Що таке штучний інтелект?

Штучний інтелект - здатність штучних систем виконувати творчі функції. Він пов’язаний із подібним завданням використання комп’ютерів для розуміння людського інтелекту, але не обов’язково обмежується біологічно правдоподібними методами. Про це повідомляє Вікіпедія.

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