Є загиблі та поранені: РФ атакувала балістичними ракетами Одесу, куди влучили

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

https://glavred.net/war/est-pogibshie-i-ranenye-rf-udarila-ballisticheskimi-raketami-po-odesse-kuda-popali-10779077.html Посилання скопійоване

Атака на Одесу - зросла кількість жертв серед мирного населення / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pixabay.com

Ключове:

Росія атакувала Одесу

Двоє людей загинули, ще двоє поранені

Пошкоджена міська інфраструктура

Російські окупаційні війська атакували Одесу із застосуванням балістичних ракет. Вже відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у дописі в Telegram.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьких. Також наразі відомо про двох постраждалих", - зазначив він. відео дня

Про можливий удар по регіону повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Тривога в регіоні була оголошена через застосування ворогом балістичного озброєння саме з південного напрямку.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Швидкісна ціль в напрямку Одещини. Ще одна ціль - на Одещину" - попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці, 8 липня, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про ракетний удар по Києву. Рятувальники зафіксували пожежі в адміністративних будівлях та складських приміщеннях. За даними ДСНС постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ворожого безпілотника у Деснянському районі. Кличко уточнив, що БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією і на місце виїхали екстрені служби. За оновленими даними внаслідок цієї атаки постраждали вісім людей і одна особа загинула.

Згодом Кличко повідомив про влучання безпілотника у 25-поверховий житловий будинок у Деснянському районі. Кличко додав, що влучив у 25-поверхівку і на верхніх поверхах виникла пожежа.

Читайте також:

Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред