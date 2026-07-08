Є загиблі та поранені: РФ атакувала балістичними ракетами Одесу, куди влучили

Ключове:
- Росія атакувала Одесу
- Двоє людей загинули, ще двоє поранені
- Пошкоджена міська інфраструктура
Російські окупаційні війська атакували Одесу із застосуванням балістичних ракет. Вже відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у дописі в Telegram.
"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьких. Також наразі відомо про двох постраждалих", - зазначив він.відео дня
Про можливий удар по регіону повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Тривога в регіоні була оголошена через застосування ворогом балістичного озброєння саме з південного напрямку.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Швидкісна ціль в напрямку Одещини. Ще одна ціль - на Одещину" - попереджали Повітряні сили ЗСУ.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці, 8 липня, начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про ракетний удар по Києву. Рятувальники зафіксували пожежі в адміністративних будівлях та складських приміщеннях. За даними ДСНС постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння ворожого безпілотника у Деснянському районі. Кличко уточнив, що БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією і на місце виїхали екстрені служби. За оновленими даними внаслідок цієї атаки постраждали вісім людей і одна особа загинула.
Згодом Кличко повідомив про влучання безпілотника у 25-поверховий житловий будинок у Деснянському районі. Кличко додав, що влучив у 25-поверхівку і на верхніх поверхах виникла пожежа.
Читайте також:
- Росія б'є по багатоповерхівках у Києві: кількість жертв різко зросла, що відомо
- У Кремлі готують важливе рішення: у ГУР розповіли, що станеться після виборів в РФ
- ЗСУ знищили ще один літак ВПС Росії: що відомо
Про персону: Сергій Лисак
Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред