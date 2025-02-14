Путін втрачає союзника остаточно: Reuters розповіло, який удар РФ завдасть Індія

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- Індія, ймовірно, купуватиме американську зброю замість російської
Сполучені Штати мають намір збільшити обсяги військових поставок до Індії, починаючи з 2025 року. У перспективі Вашингтон планує обіграти Росію і надати Нью-Делі новітні винищувачі F-35 замість Су-57. Про це повідомляє Reuters.
"Ми збільшимо військові продажі Індії на багато мільярдів доларів. Ми також прокладаємо шлях до того, щоб зрештою забезпечити Індію малопомітними винищувачами F-35", – заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.відео дня
Хоча він не уточнив конкретних термінів реалізації цієї угоди, варто зазначити, що продаж передових військових технологій за кордон зазвичай займає багато років.
Офіційний Нью-Делі не поспішає підтверджувати цю інформацію.
"Наразі це те, що знаходиться на стадії пропозиції", – прокоментував міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі.
Заява Трампа може серйозно змінити плани Індії щодо закупівлі російських винищувачів "п'ятого покоління". До того ж, раніше Нью-Делі вже відмовився від спільної з Москвою програми створення бойового літака на базі Су-57.
Варто нагадати, що на фоні заяв про посилення співпраці, Дональд Трамп зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Під час переговорів сторони обговорили широкий спектр питань, зокрема збільшення поставок американської нафти й газу до Індії.
Занепад співпраці Індії та РФ - що відомо
Як повідомляв Главред з посиланням на Reuters, нові санкції США торкнуться постачання нафти РФ до Індії. Так, нафтопереробники очікують на серйозні перебої у зв'язку з введенням нових обмежень, спрямованих на скорочення доходів країни-агресора.
Згодом журналісти Reuters також повідомили, що через американські санкції Китай та Індія відмовляються від російської нафти. Це важливо в контексті того, що раніше майже 20% імпорту нафти Китаю та понад 30% індійського припадало саме на російську нафту.
У матеріалі Bloomberg також йдеться про те, що Індія вслід за Китаєм відвернулась від Росії. Видання підтвердило, що в Нью-Делі відмовились приймати нафтові танкери, проти яких США ввели санкції.
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Що потрібно знати про Reuters?
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