Град, грози і сильні шквали: на Україну насувається негода

Синоптик попередив, що в багатьох областях також очікується туман.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Якою буде погода в Україні на вихідних

Погода в Україні на вихідних, 16 та 17 травня, буде помірно теплою, місцями очікуються короткочасні дощі, часом у супроводі грози. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби погодні умови визначатиме область зниженого атмосферного тиску, а також малорухомі фронтальні розділи.

"Очікується відносно невисокий фон денних температур. Вночі та вранці у зв'язку з підвищеним вмістом вологи місцями можуть фіксуватися тумани. Крім того, у більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, в окремих пунктах не виключені грози та шквалисте посилення вітру", - додав він.

Погода в Україні 16 травня

У суботу в західних областях вночі істотних опадів не передбачається, можливий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі у супроводі грози. Місцями можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси, у Карпатах +12…+17 градусів.

У північних регіонах України очікується погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+11 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центральній частині прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси.

У південній половині країни, а також на Кримському півострові очікується сонячна та суха погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +8...+13 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У східних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +18…+23 градуси.

Погода в Україні 17 травня

У неділю в західних регіонах України вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Вдень без істотних опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті можливі невеликі грози. Температура повітря в нічний час становитиме +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У північній частині вночі без опадів, вдень місцями пройде короткочасний грозовий дощ. Температура повітря вночі очікується в межах +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У центральних регіонах країни місцями пройдуть короткочасні дощі, можлива гроза. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +9…+14 градусів, вдень +17…+22 градуси.

У південних регіонах вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі дощі, можлива гроза. Температура повітря в нічний час становитиме +7…+12 градусів, вдень +19…+24 градуси.

У східних областях вночі без істотних опадів. Вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, грози. У Харківській області можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +9…+14 градусів, вдень +20…+25 градусів.

Погода в Україні у травні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що до середини травня в Україні триватиме період ризику заморозків.

За її словами, середньомісячна температура прогнозується в межах +12…+15 градусів, у гірських районах — +9…+12 градусів, що трохи нижче кліматичної норми.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

