Мера Львова Андрія Садового облили невідомою рідиною

Невідомою рідиною облили мера Садового

Головне:

У центрі Львова чоловік облив Андрія Садового рідиною

Нападником виявився 46-річний львів’янин

Садовий заявив, що вважає інцидент хуліганством

Вранці 15 травня у центрі Львова міського голову Андрія Садового невідомий чоловік облив рідиною. Особу нападника встановлено. Про це повідомила поліція Львівщини.

Подія сталася близько 10:40 на площі Ринок. За попередніми даними, до мера раптово підбіг чоловік і вилив на нього невстановлену рідину, після чого з місця події намагався втекти.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 46-річний житель Львова.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеження волі на аналогічний термін.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Що відомо про нападника

За словами закарпатського журналіста Віталія Глаголи, нападником є раніше судимий чоловік. Чоловік, за оприлюдненою інформацією, раніше мав проблеми із законом через грабежі та наркотики.

"Офіційно правоохоронці повідомляють про невстановлену рідину, але за моєю інформацією, йшлося про воду", - повідомив Глагола.

Реакція Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував інцидент, що стався з ним зранку 15 травня у центрі міста. За його словами, до нього підбіг чоловік по дорозі на роботу і вилив на спину відро брудної рідини.

Садовий наголосив, що не вважає це серйозним замахом, а розцінює подію як хуліганство.

"Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте. Але за турботу — дякую. Все гаразд", - написав мер міста у Facebook.

Чи може в Україні зрости кількість терактів - думка експерта

В Україні зберігається ризик збільшення кількості терактів через діяльність російських спецслужб, заявив військовий експерт Іван Ступак. За його словами, РФ може передавати зброю, створювати схованки та готувати диверсії, зокрема проти українських чиновників і публічних осіб.

Експерт наголошує, що українські спецслужби та військові відстежують подібні загрози, адже йдеться про цілеспрямовані атаки. Також фіксуються випадки закладання вибухових пристроїв у публічних місцях, зокрема поблизу торговельних центрів.

Про персону: Андрій Садовий Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

