'Жодної вцілілої будівлі': поліцейський розповів, як виглядає Вовчанськ сьогодні

Раніше "живе" місто з населенням у понад 10 тисяч осіб стало суцільною руїною.

https://glavred.net/front/ni-odnogo-ucelevshego-zdaniya-policeyskiy-rasskazal-kak-vyglyadit-volchansk-segodnya-10764971.html Посилання скопійоване

Вовчанськ два роки страждає від постійних боїв / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Олексій Харківський:

У Вовчанську не залишилося жодної вцілілої будівлі через обстріли

Центр міста знищено "в нуль" разом із житловою забудовою

Замість доріг на колись житлових вулицях тепер ростуть бур’яни

У Вовчанську Харківської області вже два роки тривають бойові дії. Українські військові не дають армії країни-агресорки Росії повністю захопити місто. Однак через постійні бої Вовчанськ зруйнований вщент.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський. Він розповів, що часто працює з військовими з дивитися на роботу дронів на території міста, а також займається розмінуванням.

відео дня

Кадр з відео військових, які пролітали дроном над Вовчанськом / фото: скріншот з відео 57 ОМБр

"Там немає жодної вцілілої будівлі. Жодної! Хіба що є зруйновані, але не вщент. Усюди, на всіх вулицях, були прильоти, тому всюди вибиті вікна, розбиті дахи. Але здебільшого будинки знищені повністю. Центр Вовчанська зруйнований повністю, "в нуль", там не вціліло жодної адміністративної та житлової споруди. Тривалий час у центрі міста утримувала позиції 57-а бригада, відповідно, противник, намагаючись вибити наших військових із позицій, рівняв із землею там усе", - зауважив Харківський.

Кадр з відео військових, які пролітали дроном над Вовчанськом / фото: скріншот з відео 57 ОМБр

Правоохоронець додав, що бачить Вовчанськ кілька разів на тиждень і з кожним разом дедалі більше змінюється образ міста після прильотів. Замість доріг у місті тепер ростуть бур'яни та кущі і подекуди розкидане будівельне сміття.

Кадр з відео військових, які пролітали дроном над Вовчанськом / фото: скріншот з відео 57 ОМБр

Харківський також розповів, що сам мешкав у Вовчанську у багатоквартирному будинку. Але сьогодні від його оселі залишилася лише частина однієї стіни. Будинок було зруйновано ще минулого року, а до того він повністю вигорів.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Чому РФ посилила наступ вздовж лінії фронту на Харківщині

Главред писав, що за словами речника Угруповання обʼєднаних сил Віктора Трегубова, окупаційні війська РФ активізували штурмові дії всій лінії фронту на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку.

Ворог намагається тиснути на українські позиції та звузити плацдарм ЗСУ на сході від Оскола. В самому Куп’янську зафіксовано близько 10 активних позицій росіян, які намагаються перехопити ініціативу, але зазнають втрат.

Бої у Харківській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України досягли успіху поблизу Великого Бурлука на Харківщині. Українським воїнам вдалося повернути контроль над ділянкою фронту між селами Амбарне та Мілове.

Раніше повідомлялося, що в результаті спланованої операції Сили оборони України провели зачистку населеного пункту Одрадне Двуречанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль.

Напередодні на Харківщині українські штурмовики прорвали оборону росіян. Захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред