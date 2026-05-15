Австралійська "Джей Ло" підірвала "Євробачення-2026": що про неї відомо

Учасницю "Євробачення-2026" порівнюють із Дженніфер Лопес.

Дельта Гудрем — зірка "Євробачення" з Австралії

Під час другого півфіналу Євробачення 2026, який відбувся 14 травня, у рейтинги букмекерів на перші позиції увірвалася учасниця з Австралії — Delta Goodrem із піснею Eclipse.

Її називають австралійською Дженніфер Лопес, а її виступ на Євробаченні був дуже яскравим і незабутнім. Більше того, її навіть відзначили українські коментатори Євробачення — Тимур Мірошниченко та Світлана Тарабарова.

Главред вирішив ближче познайомитися з учасницею та розповісти про неї. Адже, можливо, це одна з серйозних претенденток на перемогу на Євробаченні 2026.

Що відомо про Delta Goodrem

Дельта народилася і виросла в Сіднеї. Вона з юних років почала відвідувати уроки танців, акторської майстерності, співу та гри на фортепіано. У 15 років Гудрем підписала контракт із Sony Music Australia. Її перший альбом "Innocent Eyes" став одним із найбільш продаваних дебютних альбомів в історії Австралії.

Загалом у неї дев'ять синглів, що посіли перше місце, і 17 хітів, що увійшли до десятки кращих у чарті ARIA Singles. Вона продала понад вісім мільйонів альбомів по всьому світу і загалом отримала три премії World Music Awards, 12 премій ARIA Music Awards, премію MTV Video Music Award та низку інших нагород.

Після виступу Австралії на Євробаченні, ставки букмекерів різко змінилися і Австралія відразу посіла 2 місце.

Тепер залишається тільки чекати фіналу, щоб наживо побачити, як розподілятимуться місця і чи вдасться Австрії та Дельті Гудрем випередити постійних лідерів — Фінляндію.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

