На зміну Джонсону може прийти ще один фанат України: нове партійне опитування

Борис Джонсон і Бен Уоллес / УНІАН і Number 10 / flickr.com

Змінити Бориса Джонсона на посаді британського прем'єра може інший шанувальник України і українців – міністр оборони Бен Уоллес. Про це говорить нове опитування агентства YouGov, який був проведений серед депутатів правлячої Консервативної партії.

Керівнику Міноборони віддали свою перевагу 13% респондентів.

На один відсоток відстала від Уоллеса міністр у справах жінок і рівноправності Пенні Мордонт, на три ‒ колишній міністр фінансів Ріші Сунак, і на п'ять ‒ керівник МЗС Ліз Трас, теж відома своєю лютою проукраїнською позицією.

До слова, у червні нинішнього року він приїжджав з візитом в Україну заради обговорення важливих питань, які пов'язані з британською військовою допомогою ЗСУ. І до того неодноразово публічно говорив про свою солідарність з українцями.

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Відставка Бориса Джонсона

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді" за " його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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