Путін з ордером зібрався на саміт БРІКС: у ПАР зробили заяву щодо його арешту

Директор агресора Росії з ордером Путін зібрався поїхати на саміт БРІКС в ПАР в серпні, але в республіці вже роздумують, що робити з таким візитом.

У ПАР не знають, чи будуть заарештовувати Путіна / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Російський директор Володимир Путін зібрався в серпні відвідати Південно-Африканську Республіку, де відбудеться саміт БРІКС. Влада республіки повинна заарештувати Путіна, оскільки Міжнародний кримінальний суд виписав йому ордер. Однак як конкретно діяти, в ПАР поки що не знають.

Журналіст Софі Мокоена у своєму Twitter-акаунті повідомила про те, що в ПАР повинні розглянути норми національного законодавства і визначитися зі своїми діями на випадок приїзду Путіна.

"Південна Африка повинна буде розглянути існуючі положення нашого законодавства (з питання ордера на арешт Путіна). Ми також, я думаю, повинні провести дискусію в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії і дійсно визначити шлях вперед, у нас поки що немає такої дискусії", - сказала Мокоена.

відео дня

Примітно, що Путін зібрався їхати до Дурбану – міста, де буде проходитиме саміт БРІКС – в серпні. ПАР повинна заарештувати Путіна, оскільки раніше ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд.

Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна - країни, що розв'язала війну проти України. Його підозрюють у скоєнні злочинів, пов'язаних з депортацією українських дітей на територію РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін зазначив, що у Путіна тепер з'явився офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Путіна можуть заарештувати у 123 державах, де прийнятий Римський статут.

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що рішення МКС в Гаазі не є обов'язковим для національних юрисдикцій.

Президента Судану Омара аль-Башира, у якого теж був ордер на арешт, не свого часу не затримали в ПАР. Цей випадок створив прецедент. Тому немає гарантії затримання Путіна в тому ж Таджикистані, де прийнято Римський статут.

Ордер на арешт Путіна - реакція в Росії: