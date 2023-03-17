Почалася істерика: у Кремлі відреагували на видачу ордера на арешт Путіна

Пєсков заладив, що РФ, як і цілий ряд держав, не визнає юрисдикцію цього суду і будь-які подібні рішення з точки зору права для Росії "нікчемні".

Пєсков, Путін / УНІАН, Кремль

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на арешт Володимира Путіна. За його словами, формулювання питання видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна "обурливе і неприйнятне".

"Саме формулювання питання ми вважаємо обурливим і неприйнятним", - йдеться в заяві Пєскова.

Він сказав, що РФ, як і цілий ряд держав, не визнає юрисдикцію цього суду і будь-які подібні рішення з точки зору права для Росії "нікчемні".

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Однак Пєсков ухилився від відповіді на питання про те, чи не вважають в Кремлі небезпечними для безпеки президента РФ поїздки в країни, що визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Що заявила російський омбудсмен

Уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на видачу МКС ордера на її арешт, цинічно заявивши, що міжнародне співтовариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".

"Що хочеться сказати: по-перше, здорово, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу по допомозі дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх в зоні військових дій. Що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми", - заявила вона.

При цьому омбудсмен додала, що буде продовжувати красти дітей незважаючи на ордер.

"Були санкції всіх країн, навіть Японії, щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі - ну, а ми продовжуємо працювати", - заявила вона.

Зазначимо, що Львова-Бєлова усиновила хлопчика з Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після вона на зустрічі з російським диктатором подякувала йому за таку можливість.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

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