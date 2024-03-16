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"Путін розраховував, що ми розіб'ємося": Макрон дав гучну заяву про війну в Україні

Руслана Заклінська
16 березня 2024, 23:18
Російський президент Путін сподівався на розкол Європи, відсутність єдиної позиції стосовно війни в Україні та членства в ЄС, сказав Макрон.
'Путін розраховував, що ми розіб'ємося': Макрон дав гучну заяву про війну в Україні
Президент Франції висловився про війну та підтримку України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон вважає Росію спільним ворогом та хоче, щоб країна-агресор не бачила стратегічної визначеності. Франція та Німеччина мають єдину позицію щодо допомоги Україні. Про це Макрон заявив в інтерв'ю "1+1" і "Ми - Україна".

Французький президент зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін сподівався на розкол Європи, відсутність єдиної позиції стосовно війни в Україні та її членства в Європейському Союзі. Проте, незважаючи на певну різницю у поглядах та аналізі ситуації, єдність надзвичайно важлива для Європи.

"Ми саме на цей результат працюємо з першого дня. Можна мати різні аналізи, різні розходження позицій, тому що у нас неоднакова культура політична, культура стратегічна. Ми від початку дбали про одностайність, на всіх засіданнях Європейської ради, коли Франція головувала у першому півріччі 2022 року... Я все зробив, щоб зберегти цю одностайність... Путін розраховував, що ми розіб'ємося на різні табори. І те, що відбулося між березнем 2022 року, я пам'ятаю, наскільки різними були позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Ми всіх переконали, ми змогли переконати. І тепер ми зможемо переконати", - сказав Макрон.

відео дня

За його словами, Франція і Німеччина досягли єдності та мають однакові погляди. Президент Франції заявив, що Німеччина багато допомагає Україні. Берлін вкладається у допомогу фінансово, бюджетно, однак також має своє бачення на певні речі.

"Ми повинні використовувати нашу взаємосумісність, вигравати на цьому... Я хочу, щоб наш ворог, наш противник, не бачив стратегічної визначеності. Я думаю, з канцлером Шольцом ми дійдемо спільної думки щодо тих ініціатив, які були вирішені тут, 26 лютого, на зустрічі, на якій зібралися представники близько 20 держав ЄС", - зазначив французький президент.

Макрон зазначив, що на саміті у Франції Олаф Шольц поклав на свою країну великі зобов'язання. Адже Німеччина погодилась на спільне виробництво в Україні, обслуговування військової техніки, а також створення коаліції щодо далекобійної зброї.

"Я думаю, всі ми можемо робити більше, впливати один на одного. У нас завжди ключовим є "єдність заради ефективності", - підсумував він.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відносини Франції та Німеччини

Нагадаємо, європейські країни, зокрема Німеччина і Франція, звинувачують одна одну у недостатній військовій підтримці України. Зеленський стурбований, що ця ситуація допомагає Путіну. Понад 100 мільярдів доларів допомоги затримуються через політичну боротьбу.

Також президент Франції Еммануель Макрон тиснув на канцлера Німеччини Олафа Шольца для більш активної підтримки України у війні з Росією. Макрон прагне взяти провідну роль у Європі в підтримці України.

Як повідомляв Главред, 15 березня лідери Веймарського трикутника (Німеччина, Польща, Франція) висловили готовність надати Україні негайну та максимально можливу допомогу для покращення ситуації. Президент Франції Макрон наголосив на підтримці України, а німецький канцлер Шольц оголосив про ряд заходів, зокрема закупівлю зброї та розширення виробництва військової техніки для України.

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війна в Україні Володимир Путін Еммануель Макрон Олаф Шольц війна Росії та України
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